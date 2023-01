Junta de vecinos de sector de Mulchén se manifestó por caminos en mal estado

Vecinos de un sector de Mulchén se manifestaron en horas de la mañana de este martes debido al incumplimiento de la mantención de los caminos por parte de la empresa CMPC, que ha desmejorado la calidad de vida de los habitantes del sector.

El presidente de la Junta de Vecinos número 9 Las Cachañas, de Mulchén, Johnny Márquez, explicó que se manifestaron producto del “no cumplimiento de los acuerdos por parte de CMPC en relación al mantenimiento del camino. También vialidad está al tanto de todo, pero no lo solucionan”.

“Uno como dirigente transmite lo que le dicen, pero la gente que pone su confianza en mí duda porque no se llega a ningún resultado. Nos manifestamos para que la gente sepa que estamos comprometidos con ellos y no con las empresas”, contó Márquez.

El dirigente reiteró que “en mesas de trabajo se hizo un petitorio y se hizo todo de forma “pacifica”, pero no se cumplió y lo que pedimos ahora es que se cumpla efectivamente”. “A futuro esperamos una mejora del camino y se le ponga asfalto, por ahora se solicita que se suavice el camino con motoniveladora más frecuente, porque hoy se hace pero no regularmente”, criticó el vocero de los vecinos de Las Cachañas.

“La gente no tiene calidad de vida por el polvo. Me parece insólito que empresas que tienen estándares para trabajar cerca de comunidades no se preocupen de esto”, finalizó Johnny Márquez.