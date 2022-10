El anhelo de la Familia Maripil de Llano Blanco: Contar con un baño al interior de su casa para su hijo electrodependiente

El contar con las comodidades básicas en este tiempo en nuestro país para muchas familias es algo del día a día: Agua potable, suministro eléctrico y servicios sanitarios son parte de la rutina diaria, y nos hacen ver de lejos el otro extremo, en donde familias no cuentan con este tipo de “comodidades”.

Esta es la historia de los Maripil: Una familia de origen pehuenche, proveniente de la comunidad de Malla Malla, que actualmente vive en el campamento de Llano Blanco, y donde una madre espera poder contar con algo tan básico como necesario, como lo es un baño al interior de su hogar y así mejorar la calidad de vida de su hijo Benjamín.

HISTORIA DE LOS MARIPIL

Diario La Tribuna se trasladó a 20 kilómetros de Los Ángeles en dirección a Santa Bárbara, a uno de los campamentos más numerosos de la comuna: El campamento de Llano Blanco.

En este lugar nos recibe en primera instancia el suboficial de carabineros Richard Cares León, jefe de la Patrulla de Atención a las Comunidades Indígenas de Alto Biobío para relatarnos una particular petición de una familia. En este caso el suboficial Cares nos indicó que “nos llegó la solicitud de la señora Fresia. Ella tiene un hijo que es dependiente, entonces por las condiciones y las características en donde ellos viven no son las mejores. Por esto, iniciamos una campaña para recolectar ayuda para poder construirle su baño, la verdad es que ella lo necesita mucho, por lo que intentamos ayudarla hoy”, precisó.

Junto con el funcionario policial, nos trasladamos hasta la vivienda de madera donde vive la familia Maripil, donde nos recibe Fresia Maripil Marihuan, quien nos invita a pasar y conocer a Benjamín, quien jugaba a nuestro alrededor mientras su madre nos relataba lo complejo que es contar con un baño de pozo negro en el exterior en tiempo de invierno, en especial por su hijo.

Suboficial de carabineros Richard Cares León, jefe de la Patrulla de Atención a las Comunidades Indígenas de Alto Biobío

LA HISTORIA DE BENJAMÍN

Benjamín presenta diversas complicaciones de salud, como daño pulmonar crónico y fisura palatina. Es electrodependiente y utiliza de manera permanente pañales, dice su madre. Agrega que además, debido a su condición, es vulnerable a enfermedades, por lo que su situación se complica en tiempo de lluvias debido al frío y la humedad.

En este caso, Fresia Maripil comentó que “Benjamín nació con fisura palatina, depende de una sonda de su guatita y además es electrodependiente. Necesita de oxígeno y usa pañales, y lo que más necesitamos es un baño para hacer sus necesidades y poder ducharlo igual”.

Nos comentó que “en invierno es sumamente difícil, tenemos que andar con un baldecito para que él pueda hacer sus necesidades dentro de la casa, y si lo llevo al baño que nosotros usamos, él se contagia y empieza con vómitos y con diarreas, y ahí lo tienen que tratar con antibióticos y muchas veces termina hospitalizado”, señaló.

La familia actualmente tiene un baño de pozo negro al exterior de su vivienda.

Junto con ello, relató lo importante que es para la familia el poder contar con este servicio sanitario: “El baño al interior de la casa nos ayudaría harto, ya que nosotros con mi hija ya estamos pensando en pedir ayuda para esto”.

“Nosotros hemos golpeado puertas y hemos pedido ayuda en varios lados, pero no nos ha ido bien, nos han solicitado los documentos y certificados médicos, pero no hemos tenido una respuesta ya que nos dicen que él no está postrado, y tienen que verlo postrado para poder ayudarlo (…) el Benja camina con la ayuda de nosotros, pero no habla ni tampoco come con su boquita”, puntualizó.

Por último expresó que “no queremos un baño que sea de lujo, pero necesitamos eso si un baño, no importa cómo sea, cualquier ayuda será bienvenida”, relató la madre.

Por último, a quienes deseen contactarse con Fresia Maripil lo pueden hacer a su número +569 40 40 01 83.