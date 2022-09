Anuncian extensión del Plan Protege Calle hasta enero de 2023 en la región del Biobío

El Seremi de Desarrollo Social, Hedson Díaz visitó las dependencias del albergue de calle Gaete en Talcahuano, en donde anunció la extensión del Plan Protege Calle, ex plan invierno en toda la región. Y es que el cambio de nombre no es casualidad, viene de la mano con la ampliación de la fecha hasta el 8 de enero de 2023, ya que el plan no sólo consideró este año el período de mayor frío, sino que también el período estival.

El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Hedson Díaz Cruces comentó que “lo que estamos haciendo es anunciar una muy buena noticia, que es la extensión que anteriormente conocíamos como plan invierno y que ahora se llama Plan Protege Calle. Esta política social, que contiene 23 albergues más rutas médicas y sociales, se extenderá más allá del período invernal y hasta la primera semana de enero de 2023, específicamente hasta el 8 de enero de 2023”, enfatizó.

El encargado de la cartera social en Biobío señaló que “lo relevante de esto es que las personas en situación de calle podrán contar con una red de cuidados que consideran; salud, alimentación básica, abrigo y compañía. Hoy lo que buscamos es que las personas en situación de calle puedan mantenerse en estos dispositivos y evitar que caigan nuevamente en la calle”, dijo.

Freddy Sánchez, coordinador del albergue Gaete de Corporación Novo Milenio expresó que “nos viene muy bien, porque con esta extensión, podremos disfrutar de actividades navideñas, de año nuevo y otras instancias y sobre todo los residentes tendrán las prestaciones que nosotros tenemos para ellos y ellas y eso es súper importante que se mantenga más tiempo”, explicó.

Jordan Espinoza, usuario del albergue se mostró feliz por esta extensión explicando que “esta es la primera vez que yo estoy en situación calle, y siempre hay una primera vez, estoy contento de que se extienda, ya que es una oportunidad para tener un poquito más de convivencia, poder pasar navidad, año nuevo que son fechas importantes para todos nosotros, entonces siento que es algo bueno, que nos sirve mucho y que nos da más unión a todos aquí”, comentó.