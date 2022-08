Pensionada relata que cuentas de la luz “se volvieron impagables”

Una insólita situación es la que aqueja a Berta Nuñez, residente del sector de San Nicolás de la comuna de Los Ángeles, quien se trasladó hasta diario La Tribuna para plantear un problema que hasta el momento, no ha sido solucionado

Según comenzó contando la afectada: “Vivo sola, tengo una pensión de invalidez y tengo una discapacidad física que no me permite trabajar ni generar más ingresos (…) Entonces en este minuto lo que me interesa saber es si me van a rebajar o nivelar los cobros brutales que me están haciendo”, declaraciones en alusión a las recientes boletas que han llegado hasta la vivienda donde reside.

“Usualmente pagaba entre seis mil y ocho mil pesos antes de tener que salir del país en 2020, producto de mis problemas de salud. Cuando volví en 2021 me encontré con el historial de pagos que se había hecho de luz (…) Es como si hubiera estado pagando cinco meses en uno”, aseveró la denunciante al explicar que es un problema que se ha arrastrado en el tiempo.

“Lo insólito es que la casa estaba vacía y mi hijo, quien iba de vez en cuando, se encargaba de cortar la luz en mi ausencia (…) Es ilógico que una casa vacía, sin moradores, siga consumiendo energía”, manifestó Berta acerca de los últimos años.

Sin embargo, lo que vendría a ser la gota que rebalsó el vaso, fue que el consumo de todo el mes de julio, sumado a un porcentaje del mes anterior, alcanzó la exorbitante cifra de 213 mil pesos. Algo que la afectada aseguró no tener explicación razonable, ya que no hay manera en que dentro de su residencia se consuma tal cantidad.

Una preocupación no menor que la mantiene en busca de alguna ayuda o solución es que el suministro de agua depende de la energía eléctrica. “Si me llegan a cortar la luz desde la compañía, me cortarían el agua porque esta se extrae con motobomba eléctrica (…) Estas cuentas no las puedo enfrentar. O me las rebajan y me las nivelan a una cantidad que pueda pagar o tengo que irme, porque no puedo vivir sin luz ni agua”, expresó Berta sumamente afligida por los hechos.

ACCIONES POR PARTE DE LA PRESTADORA DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Desde Coopelan, quienes están a cargo de suministrar energía en el lugar, corroboraron que la afectada había ingresado un reclamo por exceso de consumo el pasado 13 de julio. Motivo por el cual, luego de más de 25 días de espera, destinaron un equipo de especialistas a verificar la situación.

“Nuestro personal técnico realizó visita a terreno para comprobar lo indicado por la clienta, verificando las instalaciones y su equipo de medida, donde se comprobó el normal funcionamiento de este. En esta visita se realizaron mediciones de voltaje los cuales se encuentran en condiciones normales y dentro de la banda de regulación permitida por la normativa eléctrica”, señalaron.

“En relación a los consumos podemos informar que desde el mes de mayo, este servicio presenta un aumento en sus consumos y corresponde a energía efectivamente consumida por la instalación interior del usuario y que no son responsabilidad de Coopelan”, complementaron adjuntando documentos firmados por la denunciante, que ratifican la visita en el sector.

No obstante, a pesar de que no existen defectos en las instalaciones, Berta sigue sin explicarse de dónde provienen los gastos energéticos que han llevado sus cuentas de luz ha incrementarse hasta el punto que se vuelven un dilema entre seguir viviendo dónde está o buscar otro lugar.

“Para mí me significa tener que salir a buscar un lugar dónde vivir, y en mi condición si no puedo pagar un costo de luz tan alto, difícilmente podré con un arriendo (…) Esto me lleva a pensar seriamente en solicitar una ayuda a las autoridades de la comuna”, declaró finalmente Berta Nuñez, denunciante que seguirá exigiendo alguna explicación al inesperado incremento de sus cuentas de luz.

