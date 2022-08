Denuncian descuido de medidas de seguridad en la ruta que une Antuco - Los Ángeles

Fotografía del reciente accidente.

Un camino en mal estado, la falta de señalización o la prevalencia de barreras de contención dañadas son factores que juegan un rol importante en los accidentes de tránsito. Sin ir más lejos, pueden llegar a intervenir entre la vida o la muerte de conductores y pasajeros que a diario se movilizan para llegar a sus hogares.

Aquí radica la molestia de un angelino que ve con preocupación como una de las rutas que conectan comunas y sectores de la provincia de Biobío se encuentra sin las medidas de seguridad y protección correspondientes, luego de un reciente accidente de tránsito.

LOS ANTECEDENTES

Durante la primera semana de este mes, específicamente el jueves 4 de agosto, se registró un accidente entre un tractor con remolque y un bus interprovincial en el camino que une la comuna de Antuco con la capital provincial Los Ángeles, conocida como la ruta Q-45.

Los hechos ocurridos en el kilómetro cinco, involucraron tanto al chofer del autobús, como a los pasajeros, quienes tuvieron que prestar de su propia ayuda para facilitar el escape desde la máquina mediante escaleras provistas por los equipos de emergencia que llegaron al lugar.

Afortunadamente, ninguna de las personas que se vieron involucradas en el hecho, incluyendo al conductor del tractor, registraron heridas de gravedad y fueron atendidos en el Hospital de Los Ángeles durante el mismo día.

No obstante, la colisión entre el bus y el tractor terminó por derribar la barrera de contención ubicada a un costado del camino, arrojando el remolque a la zanja. Situación que originó un nuevo problema para los residentes.

EL RECLAMO

Hasta diario La Tribuna llegó Cristian Valdebenito, parcelero del sector El Huertón, quien decidió dar a conocer una situación que lo afecta tanto a él, como a otros locatarios que transitan a diario por la ruta Q-45.

“Lo que pasa es lo siguiente, me preocupa que luego del accidente que ocurrió acá, la barrera de contención aún no esté restablecida (…) Lo más probable es que se la roben, o que se origine otro accidente, ya que la barrera servía para evitar que en un descuido alguna persona cayera dentro del canal que pasa por ahí”, afirmó el denunciante.

Agregó que ha intentado contactar a algunas autoridades, pero no ha recibido respuestas.

“Hablé con la secretaría de la Dirección de Vialidad, porque más allá no se puede pasar, ya que no me facilitaron ningún otro contacto más directo (…) Pero no pasa nada después del llamado. No hay una reacción espontánea donde digan -sí don Cristian vamos a ver la posibilidad de que se arregle la barrera-, nada”, aseveró.

Su incansable búsqueda por encontrar una solución lo llevó a contactar al equipo de prensa del medio. “Diario La Tribuna ha sido la única fuente o canal de comunicación donde he podido dar a conocer esta denuncia”, destacó.

Por lo mismo, se realizaron las gestiones pertinentes para contactar a la Dirección de Vialidad, a través de la Seremi de Obras Públicas, desde donde se manifestó que la barrera de contención dañada había sido retirada el viernes 12 de agosto, y que se comenzarán a realizar las gestiones para una nueva instalación dentro de los próximos días. No obstante, la fecha exacta es desconocida, por lo que, el riesgo de un accidente en el lugar seguirá prevaleciendo.

Finalmente, Cristian Valdebenito dejó un mensaje a la comunidad angelina. “Por un lado, me gustaría hacer un llamado a ser más conscientes, a que las personas se atrevan a denunciar, que tomen en cuenta el riesgo que existe de un nuevo accidente, porque debemos prevenir antes de lamentar. Y, por otro lado, les quiero decir a las autoridades que ellos prometen muchas cosas, pero al final se olvidan de la gente. Por eso que en estos momentos está pasando que la gente ya no cree en las autoridades. La gente está decepcionada”, concluyó el denunciante.

REVISA TAMBIÉN: