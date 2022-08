Son alrededor de 40 familias que durante más de dos años anhelan el término de las obras de construcción de sus propiedades. / Foto cedida.

Hasta el condominio Mirador Parque Lauquén llegó un grupo de vecinos que desde el año 2020 esperan la entrega de sus departamentos.

Son alrededor de 40 familias que durante más de dos años anhelan el término de las obras de construcción de sus propiedades.

El proyecto habitacional está a cargo de la inmobiliaria Icuadra, una empresa que según indicaron los vecinos, ha retrasado la entrega sin dar excusas concretas.

Andrea Garrido, una de las propietarias que se comunicó con diario La Tribuna, contó que “en diciembre también protestamos. Llevan años de demora y no apuran a los trabajadores para que finalmente nos entreguen nuestros departamentos. Se van en puras excusas, llevamos años esperando, somos familias de proyectos de integración social de clase emergente. Supuestamente hicieron la resolución final, pero hasta el día de hoy uno pasa por fuera del condominio y tienen tres personas que ni siquiera se ven trabajando. Les falta un montón de avance a esos departamentos”.

Aseguró que la última respuesta que recibieron de la inmobiliaria fue que las obras estarían listas a fines de julio pasado. “Las veces anteriores que nos hemos reunido nos dejaron el correo que supuestamente es de un jefe, pero ni siquiera nos responden”.

DOCUMENTOS DE LA INMOBILIARIA

De acuerdo a la información facilitada por los propietarios de los departamentos, la empresa ha enviado documentos informando sobre la actualización de algunos plazos en el proceso.

Tal como mencionan en uno de los documentos firmados por la inmobiliaria, el lunes 25 de julio “el proyecto Mirador Lauquén recibió la visita técnica en terreno de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Los Ángeles, producto de lo cual y en este momento nos encontramos esperando el informe de observaciones que deben emitir. (…) Este nuevo escenario nos hace imposible pronosticar la entrega de viviendas durante esta semana. Sin embargo y con avances más concretos en la DOM, podremos emitir una nueva fecha para las primeras entregas de viviendas vulnerables. Lamentamos los inconvenientes que esto pudo producir”.

En otro documento emitido por la inmobiliaria en relación a la misma situación, indicaron que “hacemos énfasis en no programar mudanzas y finalizar contratos de arriendo hasta no recibir la vivienda en total conformidad. También recordamos que este es el medio para obtener información sobre los avances finales del proyecto, y todos los otros contactos corresponden exclusivamente al área comercial de la inmobiliaria, quienes no manejan mayores detalles de este proceso”.

SIN FISCALIZACIÓN

En tanto, Andrea Garrido aseguró que cuando han intentado comunicarse con la empresa “después de los dos primeros meses nunca más nos respondieron correos ni tampoco nos facilitaron un número telefónico. He tratado de comunicarme a la central de Santiago y pidieron a los encargados de redes sociales que me bloquearan para evitar funas. Si uno pasa por fuera los trabajadores se burlan y no hay nadie que los supervise”.

Junto con ello, agregó que “ellos prometieron muchas cosas, entre ellas, poner fiscalización para que los departamentos se terminaran rápidos y que los trabajadores uno nunca los viera sacando la vuelta y al final eso duró uno o dos meses. Ahora no hay nadie fiscalizando las obras y esa es la rabia más grande que tenemos. Hemos esperado nuestros departamentos durante años y ahora los están terminando a la rápida. No hay respuesta alguna a no ser que metamos presión”.

Diario La Tribuna se comunicó con el área de Marketing Relacional para solicitar el pronunciamiento de la empresa. Frente a esto, respondieron que entregarían una vocería por parte del subgerente comercial de la inmobiliaria, lo que no se hizo efectivo al cierre de esta edición.

