En horas de esta mañana se comunicó con radio San Cristóbal Andrea Inzunza, residente del sector Higuerillas de la comuna de Los Ángeles para dar cuenta de una problemática que afecta a los vecinos y vecinas.

Según detalló la afectada: “El camino para ingresar al sector está lleno de hoyos. Llevamos días llamando al número de emergencia municipal para que vengan a ver la situación. Sin embargo, por más que nos dicen que vendrán no ha pasado nada”.

Frente a los hechos, diario La Tribuna se contactó al mismo número de teléfono, quienes en conversación con el equipo de prensa afirmaron que se comunicarían con la afectada para dar solución al requerimiento.

No obstante, en las últimas horas la afectada señaló que: “Recibí un llamado donde me explicaron que derivarían el caso a vialidad, pero hasta el momento no se ha hecho nada concreto. La misma respuesta me dieron en llamados anteriores, por lo mismo acudí al diario”.

Sin mayores antecedentes al respecto, se está a la espera de novedades por parte de la locataria para dar cuenta de que si durante los próximos días el reparo del camino se hará efectivo.

Fotografías enviadas por la denunciante.

