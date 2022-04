Filtraciones de aguas servidas, ruidos molestos y daños: El calvario que afecta a una familia en calle Galvarino

Un verdadero calvario acusó vivir una mujer de Los Ángeles por reiterados episodios de violencia por parte de una familia vecina, y que se suman a ruidos molestos y filtración de aguas servidas que han afectado su diario vivir, e incluso

han comprometido su salud emocional ya que actualmente mantiene un tratamiento sicológico.

En el último episodio que afectó a esta familia, su puerta fue violentamente golpeada con un palo, causando daños avaluados en más de 100 mil pesos, y evidenciando la compleja situación.

DETALLES DE LA DENUNCIA

Delia Labrín llegó hasta diario La Tribuna para abordar la compleja situación que vive en el block Departamental de calle Galvarino 1400, antes de llegar a avenida Padre Hurtado. Relató que “el problema que me está afectando es que mi vecina me está dando con un palo a mi puerta todos los días, y aparte que deja caer cosas muy contundentes sobre el techo en el momento en que escucha que llegamos a la casa. Esto ha llegado a tal extremo que la señora ya me hizo tira la puerta, y la verdad es que ella cuando hace ese tipo de cosas de venir a golpear la puerta y meter ruido arriba, ella llama carabineros acusando que somos nosotros los que metemos ruido”.

Junto con ello la afectada detalló parte de las acciones que han tomado para intentar frenar esta situación. Con angustia expresó que “hemos acudido al Segundo Juzgado de Policía Local, donde mi marido está viendo todo eso, a la Fiscalía también, entonces el tema es que nosotros ahora nos vemos muy complicados con este tema (…) Incluso hoy tenía mi día libre y tuve que salir de mi casa porque ya habían comenzado los ruidos, y todo esto me pone muy nerviosa y me tiene enferma”.

Delia Labrín además acusó un problema de filtración de aguas desde el mismo departamento superior, “tengo filtraciones en el lavadero en dos partes, y en mi cocina en dos partes igual, en el living y en el baño que es donde generalmente está escurriendo el agua arriba de la tina. Por esto han ido a fiscalizar en tres ocasiones, y cada vez que ellos van ella les dice que ya han arreglado el problema, pero después vuelve a correr el agua, y esto ya llegó al primer piso desde el cuarto piso, y las vecinas de abajo no quieren hacer ninguna denuncia ni quieren meterse porque los vecinos son tan complicados que siempre los están amenazando”, indicó.

Diario La Tribuna pudo acceder a diversos documentos que acreditaron la denuncia de la afectada, en donde se comprueba por ejemplo, una multa de tres UTM a beneficio municipal por “mantener ruidos molestos, infringiendo la ordenanza municipal de medioambiente”, sanción cursada con fecha 4 de enero de 2022 por parte de la municipalidad de Los Ángeles y el Segundo Juzgado de Policial Local.

Junto con ello, el pasado 25 de octubre de 2021, el cónyuge de la denunciante presentó otra denuncia, esta vez en la fiscalía, por daños simples, tras hechos ocurridos “el 25 de octubre de 2021 a eso de las 17:30 horas, en circunstancias que se encontraba en su domicilio arreglando la puerta principal de acceso a su departamento, provocando ruido con sus herramientas, se acerca su vecina a insultarlo de forma alterada para que dejara de meter ruido, mismo instante que esta hace ingreso a su domicilio para posteriormente comenzar a golpear la puerta con un palo, causándole daños”.

En la misma denuncia se precisa que “no es la primera vez que tiene problemas con su vecina y que mantiene una citación al Juzgado de Policía Local porque en reiteradas ocasiones mantiene ruidos molestos durante la noche”. Según el documento, el avalúo a los daños provocados en la puerta bordean los $100 mil pesos.

Junto con ello, se confirmó una fiscalización por parte del equipo de la Seremi de Salud, a través de un documento con fecha 11 de junio de 2019, por filtración de aguas servidas hacia el piso inferior, donde se indicó que “efectivamente en el departamento existe filtración de aguas servidas de lavadora que afecta al departamento inferior. Por tal motivo, se notifica acta con exigencia a propietaria para que repare la filtración de lavadora, y de esta forma dar solución a lo indicado”, situación que hasta el momento no ocurre, según la afectada.