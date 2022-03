Confirman continuidad de proyecto de saneamiento sanitario para más de 200 familias en San Lorencito

Molestia causó en dirigentes vecinales de la población San Lorencito en la comuna de Quilleco, los rumores respecto de la eventual postergación del proyecto de saneamiento sanitario, situación que incluso generó una manifestación durante la mañana de este martes en la comuna.

Desde el municipio local, y luego de reuniones con los dirigentes y concejales, enfatizaron que esta iniciativa, que beneficiará a las más de 200 familias del sector, seguirá su desarrollo, confirmando además que ayudarán a las familias que actualmente se ven afectadas por problemas del colapso de las fosas sépticas.

DIRIGENTA DE SAN LORENCITO

La presidenta de la junta de vecinos del sector, María Isabel Sandoval se refirió en primera instancia a esta situación, indicando que: “tengo rabia y estoy molesta, estoy sentida, porque hay una comunidad completa que depende de este proyecto. Nosotros no estamos mendigando dignidad, es algo por lo que hemos trabajado, es algo que necesitamos y en realidad, es algo que no se puede plasmar con palabras porque vivir rodeado de aguas servidas, en un perímetro cuadrado, es molesto. Esta es nuestra realidad, eso es tremendo, entonces estoy molesta, tengo pena y tengo rabia y todos los sentimientos que se puedan imaginar están dentro de mí porque da impotencia que se rían de ti y que te den informaciones falsas o a medias, y se pierda un proyecto por negligencia, no lo entiendo y no lo aceptó”, enfatizó.

MUNICIPIO CONFIRMO QUE PROYECTO SIGUE

El alcalde Rodrigo Tapia tras reunirse con los vecinos, descartó que el proyecto de sanitario no se ejecute. Agregó que lo que se busca actualmente es una reevaluación de la iniciativa para poder concretarla.

En este sentido subrayó que “tuvimos una última reunión con los vecinos y dirigentes de San Lorencito por el proyecto sanitario del mismo sector, ante una confusión por una información mal entregada y que confundió a los vecinos pensando que el proyecto se había caído en su totalidad, y no fue así, el proyecto entró a una reevaluación para actualizar los montos, es un proyecto que viene de muchos años, el presupuesto no iba a alcanzar para ejecutarlo, y también actualizar los beneficiarios. Ese el motivo por el cual a estos días el proyecto no ha podido ser licitado”, precisó.

Junto con ello, el alcalde Tapia agregó los acuerdos a los que se llegaron en esta reunión desarrollada la tarde de este martes, donde relató que “los vecinos igual quieren información más acotada respecto de los funcionarios del gobierno regional que nos hicieron estos alcances, y llegamos a dos acuerdos: uno que la próxima semana vamos a ir a una reunión de trabajo técnica con nuestros técnicos y nuestros profesionales y los del gobierno regional para que nos expliquen este esta problemática que se produjo respecto de esta actualización de datos”.

APOYO A FAMILIAS AFECTADAS

En esa misma línea profundizó que uno de los puntos en el que hubo acuerdos fue en la ayuda que prestará el municipio local a las familias de San Lorencito, esto debido a que actualmente presentan problemas sanitarios con sus fosas, las cuales se encontrarían saturadas, afectando a más de 200 familias de este punto de la comuna: “ El segundo acuerdo es que el municipio través de un programa, nosotros vamos a ayudarles a limpiar sus fosas porque el sistema de alcantarillado colapsó en la población San Lorencito, son 231 familias que están en esta situación y están a la espera de este anhelado proyecto que hace muchos años fue postulado, por lo tanto, ambas partes hemos quedado muy conformes”, indicó.

Por último manifestó “agradecer también la participación y la intermediación que hizo el representante del gobernador que también se comprometió a los recursos adicionales de este proyecto, porque los valores van a ser actualizados por el alza de materiales, y se comprometió a inyectarle más recursos y aprobarlos también, así que en el corto plazo o mediano plazo vamos a tener que proyecto en ejecución”, finalizó.