Familia denuncia uso sin autorización de predio particular para paso de cables de alta tensión

Una familia de la comuna de Santa Bárbara acusó el uso sin autorización de un terreno particular para el paso de dos postes de alta tensión por sobre el predio, situación que no les permitiría realizar construcciones, tanto de viviendas, como de cabañas, considerando que viven en una zona turística.

La molestia de la familia radica en que el terreno está ubicado en el sector de Aguas Blancas, a un costado del lago Angostura, y que el paso de estos cables no permite que los propietarios puedan realizar utilización del lugar, además de llevar años sin recibir ninguna compensación por este hecho. Además, indicaron que no existiría ningún documento que permita el paso de los cables por el terreno.

RELATO DE LOS AFECTADOS

Diario La Tribuna conversó con Bárbara Césped, hija de la actual propietaria Bernarda Poblete, quien relató que “nuestro problema es con la empresa Frontel debido a que instalaron cables de alta tensión con postes de luz, lucrando todo este tiempo con nuestro terreno, y sin recibir nosotros algún tipo de pago o arriendo. Nos encontramos de manos cruzadas debido a que no podemos tener ningún tipo de construcción ahí, ya sea cabañas o casa, y ningún tipo de propiedad en este punto, entonces esa parte esta como pérdida. Acá son dos postes que pasan por nuestro terreno, cruzan el lago Angostura y llegan hasta Loncopangue”.

A lo anterior, agregó que “esto lo hemos llevado a conversaciones con Frontel para ver qué solución nos pueden dar, pero de primera instancia por medio de correos no tuvimos ninguna respuesta. Acudimos al Juzgado de Santa Bárbara, asesorados por un abogado que hizo una demanda, la que no quedó en nada, no se llegó a ningún tipo de negociación, ya que ellos no estaban de acuerdo, pero tampoco hay ningún papel que justifique que estos cables pasen por ahí y que estén usando nuestro terreno”, indicó.

Junto con ello añadió que “tuvimos que ir a la Corte de Apelaciones de Concepción, donde nos vimos bastante esperanzados ya que el juez dio a reconocer los hechos y dando a favor de nosotros en primera instancia, pero finalmente en último momento no tuvimos resultados positivos y quedamos en nada. Ahora con el abogado estamos esperando una cita con la Corte Suprema para ver que se puede hacer, y expectantes de lo que pueda pasar”.

Bárbara Césped enfatizó que el sector de Aguas Blancas es un lugar bastante concurrido por la gente, con alta concurrencia en verano. “Mi tío tiene siete cabañas, Spa y restaurantes en el lugar, y pasan llenos de turistas, pero nosotros no podemos emprender en nuestro terreno, entonces claramente estamos perdiendo dinero a costa de estos cables, de los que no tenemos ningún beneficio”, puntualizó.

ANTECEDENTES DEL CASO

Diario La Tribuna accedió a un documento de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Santa Bárbara, con fecha 18 de mayo de 2017, donde se informó a la familia que “según la revisión de antecedentes a la que se pudo acceder conforme a la inscripción de dominio asociado, no hay referencia ni anotación al margen que dé cuenta de inscripción de servidumbre eléctrica recaída sobre el inmueble de propiedad (…) en favor de Frontel, por lo que en base a los antecedentes que se tuvieron a la vista, la empresa no contaría con autorización formal de ella para el establecimiento de las redes de media tensión”.

RESPUESTA DE LA EMPRESA

A través de un escrito, la empresa eléctrica se refirió a este caso, señalando que “la Corte de Apelaciones de Concepción y el Tribunal de Santa Bárbara rechazaron la demanda interpuesta por la familia en contra de la empresa, por lo que estamos a la espera de la resolución de la Corte Suprema”.

Junto con ello, agregaron que “cabe destacar que se trata de una línea eléctrica puesta en servicio hace más de 15 años, que fue instalada con el consentimiento de los propietarios de aquella época y de acuerdo con la normativa eléctrica vigente. Dicha línea se ampara en un decreto de concesión otorgado por el Ministerio de Economía en el año 2005 y, según indica el Código Civil, las servidumbres pueden adquirirse por título o prescripción de cinco años”.