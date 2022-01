El desesperado relato de emprendedor puertomontino víctima de estafa y que busca su camión robado en Los Ángeles

Una compleja situación vive un emprendedor del sur del país que se contactó con diario La Tribuna, quién denunció haber sido víctima de una estafa por parte de un hombre que le arrendó su camión año 2022, el cual se lo llevó, para luego bloquear su contacto con el dueño, y sin que hasta el momento sepa su actual paradero. Según las indagaciones realizadas por el afectado, el hombre que lo estafó mantendría la máquina en Los Ángeles.

Rafael Barrientos Ortega se contactó desde la ciudad de Puerto Montt con diario La Tribuna para dar a conocer su

historia, y los diversos antecedentes que ha logrado recopilar tras el robo de su camión, el pasado mes de diciembre.



DETALLES DE LA ESTAFA



Comenzó su relato indicando que “el día 9 de diciembre del 2021, arrendé un camión año 2022 marca Fotón modelo TM3 por una semana por 200 mil pesos. Me contactó un caballero, y este caballero parte de la documentación que yo le solicité, era una factura que acreditara su residencia en Puerto Montt, una fotocopia de su Rut y licencia de conducir. Este caballero a mí me dio mala espina apenas entregué el vehículo. Entonces, yo apenas le entregué el vehículo me fui

a contactar su dirección, y esa dirección me llevó un local de comida, entonces ahí me doy cuenta que acababa de ser

estafado. Cuando lo llamo de nuevo para preguntarle porqué su dirección me daba en un local de comida, esta persona me colgó y me bloqueó del WhatsApp”, relató.

OTRA VÍCTIMA DE ESTE HECHO



Desde ese entonces, Rafael Barrientos, junto con efectuar las denuncias correspondientes, comenzó a realizar diversas

indagatorias para dar con el paradero de su vehículo. Así, logró dar con otras direcciones falsas que había entregado el

sujeto en otras partes del país, y logrando incluso contactar a otras víctimas de la misma persona.

En uno de estos hechos, nos comentó que “yo en internet pude conseguir una funa que él tenía desde el mes de noviembre, de fecha 21 de noviembre, donde también había rentado un auto que debía entregarlo el 20 de noviembre a la señora Carolina en Talcahuano. Esta señora le arrendó un Kia Morning, y cuando llegó el día que le toca devolverlo, efectivamente no le devolvió el vehículo, no le contesto las llamadas, y la bloqueó”.

Junto con ello, comentó que “entonces esta señora concurre a Carabineros y efectivamente su auto tenía GPS, entonces resulta que este hombre el día 20 hace una publicación vendiendo el vehículo como en prenda, a lo cual el día 21 un caballero que se llama Amador lo contacta, por lo que le dice que vea el carro en Cabrero. Entonces este caballero se traslada el día 21 a Cabrero y consolida la compra de este vehículo en prenda por cuatro millones 400 mil pesos, firman en notaría con un poder notarial y todo transparente, y qué pasa, que en el final de esa tarde llegan los carabineros con la señora Carolina donde don Amador, y se lo llevan, entonces la señora Carolina recuperó su auto, pero este caballero quedó estafado con cuatro millones y medio, y él tiene su causa hoy en día en Yumbel”, enfatizó.

INDAGACIONES EN REDES SOCIALES

Para intentar conocer antecedentes del paradero del sujeto, el emprendedor logró contactar a un cercano del hombre a través de redes sociales, donde indicó que “empezamos a hablar me dio su número de teléfono personal y empezamos a conversar por teléfono, y me dijo “mira sí lo conozco, pero qué información quieres saber”, entonces mientras que yo pude lograr que él entrara en confianza, este caballero me empieza a enviar fotos reales de mi camión” agregando que aparecía el timador, “en esas fotos estaba exactamente cómo él andaba

vestido ese mismo día. Ahí es donde este caballero envía los videos donde se ve en una población de Los Ángeles, y él me manda la ubicación de su casa y me dice él está quedándose a dos cuadras de mi casa”, apuntó.

Por último, el afectado comentó que “me gustaría que las fiscalías junten las causas para que este gallo no siga en

esto, entonces acudo a ustedes para que alguna autoridad pueda tomar cartas en el asunto, ya que este sujeto tiene más de 15 denuncias hasta el 2018, entonces no entiendo cómo una persona puede estar durmiendo en sana paz, mientras mi familia está destrozada, y yo tengo todas las pruebas de que está en Los Ángeles”, finalizó.