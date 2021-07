El ingeniero comercial Felipe Silva se convirtió en el nuevo director del Hospital de Los Ángeles

Tras completar dos períodos de Alta Dirección a la cabeza de Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, el matrón Brian Romero Bustamante dejó este jueves de manera oficial el cargo de director del hospital, y, por ende, el Servicio de Salud Biobío definió la subrogancia de este cargo, hasta que se llame a un nuevo concurso público.

Por lo mismo, el profesional Felipe Silva Cabezas, de 38 años, asumirá esta labor. El Contador Auditor e Ingeniero Comercial, casado, padre de dos hijos, llega al puesto tras recorrer por más de diez años distintas unidades al interior del mismo Complejo Asistencial, y otros recintos de salud de la zona.

Y es que a fines del 2009 se integró al hospital de la familia y la comunidad de Mulchén como jefe del Servicio de Orientación Médico Estadístico, y dos años más tarde llegó a CAVRR como jefe de la Unidad de Lista de Espera. Luego, en el 2015, asumió como jefe del Departamento de Gestión Asistencial, y de forma paralela, como asesor de la Subdirección Médica.

En la misma línea Silva señaló que “me he formado fuertemente en la gestión clínica administrativa. Si hay algo que manejo a cabalidad y con mucho detalle, es la gestión clínica administrativa: listas de espera, AUGE, gestión de camas, GRD, la atención ambulatoria (…) en estos más de 10 años yo no solo he estado inserto en el ver, sino también en el hacer”, aseguró Silva. Y añadió que “he ido conociendo a los equipos clínicos, a los médicos, a las enfermeras, a los paramédicos, a los oficiales de módulo y por ende me he relacionado mucho con ellos, quienes me conocen en el trabajo del día a día”.

DESAFÍOS

Sin duda son variados y diversos los desafíos que supone liderar un equipo compuesto por más de 2 mil 500 personas, pero para Silva, la principal tarea será seguir atendiendo las demandas propias de la crisis sanitaria. “Debemos seguir siendo y teniendo los recursos a disposición de nuestros usuarios que se nos están enfermando por Covid. Eso tiene que ver con mantener estrategias, y mejorar las que se puedan para la gestión de la pandemia dentro de nuestro hospital”.

Más allá de aquello, acortar las listas de espera, cumplir con el AUGE, dar cumplimiento a las intervenciones quirúrgicas, potenciar la atención ambulatoria, y ejecutar el plan nacional del cáncer, son servicios que el ingeniero comercial espera reactivar al interior del Complejo Asistencial, dentro de las posibilidades que el avance de la pandemia permita.

Como eje para conseguir estos objetivos, Felipe Silva resaltó el rol fundamental que juegan y jugarán los trabajadores. “Me interesa mucho el buen trato. Con respecto a los gremios, creo que no estamos en bandos contrarios, estamos en bandos iguales, luchamos por lo mismo, ahora si hay cosas que podemos hacer y otras que sabemos no podemos hacer, y ahí tenemos que ir decidiendo a cuáles les ponemos prioridad. Yo soy el primero que tiene que preocuparse de que los funcionarios estén bien, por algo me dieron un cargo de liderazgo”.

RECAMBIO EN LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA

En reemplazo del médico anestesista Jorge Contreras Contreras, asumirá el doctor Daniel Enos Brito, de especialidad nefrólogo, quien comenzó su carrera profesional en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Curicó e hizo su beca de medicina interna en el Hospital Del Salvador. El año 1996 realizó su segunda especialización en nefrología en este último establecimiento de salud.

Se integró al Complejo Asistencial Angelino en 1998, donde organizó y fundó la Unidad de Diálisis, siendo su director técnico hasta el 2002, y en el año 2015 asumió la jefatura del C.C. Indiferenciado del Adulto (Servicio de Medicina), siendo además docente formador de internos.

“El desafío que viene es muy grande, seguir conviviendo con el Covid y permitir que el hospital funcione al máximo como deberíamos haberlo hecho tal vez si no hubiéremos tenido este terrible desastre que vivimos todos y que le pasó a toda la salud pública del mundo. Con el resto de la dirección del Complejo Asistencial y del Servicio de Salud esperamos lograr un muy buen trabajo, poner en el tapete todos los objetivos, y lo más importante de todo es que tenemos que centrarnos en el paciente y en el adecuado funcionamiento para lograr atender todas las necesidades de nuestra población lo mejor posible, y además desarrollar proyectos nuevos”, sostuvo Enos.