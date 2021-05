Hasta el jueves estará vacunatorio-móvil en sector de la Vega Techada en Los Ángeles

Hasta este 20 de mayo estará en el sector de la Vega Techada, el vacunatorio-móvil de la Dirección Comunal de Salud – Seremi de Salud Biobío el cual, en las últimas semanas, ha recorrido diferentes zonas de la comuna logrando aplicar dosis contra el Covid-19 y antiinfluenza a un importante número de personas.

Pedro Valdés, presidente de los Comerciantes y Microempresarios de la Vega –Comivela- y de la Sociedad de Trabajadores Independientes Vega Los Ángeles –Sotrainvela- invitó a la comunidad que asiste a comprar a sus puestos –especialmente a quienes vienen desde zonas rurales- que aproveche esta alternativa de inmunización central, rápida y segura.

“Lo gestionamos hace ya harto tiempo porque creemos que la gente de los campos que ha venido –de la comuna- se le hace más engorroso venir a comprar con sus permisos y se aprovechaba de vacunar. Pero ahora tenemos fase 2, hay que aprovechar acá en la Vega, tenemos el vacunatorio por lo menos esta semana, de lunes a jueves. Con todas las vacunas, primera y segunda vacuna (Covid-19) y, además, de influenza” sostuvo el representante.

Francis Muñoz, quien asistió para vacunarse contra el Covid-19, indicó que esta instancia es una excelente oportunidad para que las personas y sus familias se protejan de esta enfermedad.

“Es muy buena la alternativa para la gente, para que nos podamos vacunar porque uno llega a su casa y no sabe si se habrá pegado el virus o no. Así que con esta vacuna hace que uno lo tenga no tan fuerte, que no tener la vacuna puesta“.

VACUNATORIO MÓVIL 2

La próxima semana este vacunatorio volverá al sector sur, a avenida Los Carrera, para prestar servicio allí desde el lunes 24 al viernes 28 de mayo. Un segundo móvil se instalará, con el mismo objetivo de inoculación contra el Covid-19 y antiinfluenza, este jueves y hasta el 28 de mayo, en el Cesfam Entre Ríos.