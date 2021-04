Encargado de la Salud Comunal de Alto Biobío catalogó como tardía la primera cuarentena

El Ministerio de Salud anunció este lunes que, a contar de las 05:00 horas del jueves 29, la comuna de Alto Biobío bajará a cuarentena total, esto debido al alza de casos nuevos de Covid-19 y a las personas que pueden contagiar la enfermedad.

Ante esta situación diario La Tribuna conversó con el director comunal de Salud de Alto Biobío, Jorge Contreras, quien señaló que “la medida no nos sorprende, pero la encontramos tardía. Entendiendo que es una comuna pequeña que lleva cerca de una semana con más de 100 activos y nos tiene en un momento complicado”.

El encargado de la salud comunal fue enfático en indicar que las cuarentenas “vienen a empobrecer a las ciudades, sobre todo las poblaciones vulnerables como la nuestra, ya que muchas veces no se pueden abastecer dentro de la ruralidad, porque no hay que olvidar que Alto Biobío es una de las comunas con el 100% de ruralidad. Además, de un 86% de población pehuenche donde su único sustento y sobrevivencia es vender sus productos dentro de la zona urbana, lo que lógicamente desde ahora esto va estar limitado porque no tienen espacios disponibles como para poder realizar su labor habitual”.

La autoridad local manifestó que en lo social, la Municipalidad va seguir atendiendo de manera normal “y será el único medio o centro que la comunidad podrá recurrir para beneficios sociales como del Estado, entendiendo que la baja cobertura comunicacional que tiene la comuna para acceder a internet o alguna forma de comunicación distinta de saber cuáles son los beneficios que tienen y todo, se centra a través de municipio y eventualmente con las redes que se encuentran en las mismas postas, ya que tenemos comunicación con ellos de forma permanente”.

El seremi de Salud en la región del Biobío, Héctor Muñoz explicó que “en la comuna de Alto Biobío se generaron algunas aglomeraciones por algunas celebraciones propias de la comunidad pehuenche que derivó en algunos brotes familiares y también tenemos un contagio en el Cesfam de la comuna, por lo cual estamos investigando esa situación y realizando exámenes PCR”.

Cabe señalar que con este descenso, la provincia de Biobío queda con 12 comunas en confinamiento total y solo dos en fase dos de transición, es decir con cuarentena los fines de semana (Antuco y Quilaco).