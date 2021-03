Yumbel: Solo con permiso colectivo y contrato se puede entrar y salir de la comuna

La festividad religiosa de San Sebastián atrae a cientos de miles de personas cada año a la comuna de Yumbel, en la región del Biobío. Esto, cuando las condiciones eran normales.

Con la Pandemia se han suspendido las actividades que enmarcan la celebración de un Santo católico que es de los más populares alrededor del mundo.

Cada 20 de enero y de marzo se congregan multitudes en Yumbel, y el último enero ya hubo que cerrar la ciudad para evitarlo. “Fue una experiencia extremadamente positiva y esperamos tener este mismo resultado este fin de semana”, comentó el Alcalde subrogante, Gerardo Villagra.

En tanto, el Gobernador Ignacio Fica, fue enfático en señalar que “se ha acordonado la ciudad en distintos sectores, desde el Santuario hasta las salidas”, y además señaló que “para entrar y salir de la comuna, el permiso colectivo deberá ser acompañado por el contrato de trabajo”, aludiendo a que se ha detectado “una mala utilización de este documento”.

ALERTA EN BIOBÍO Y MENSAJE DE AUTOCIUDADO

La delegada (S) de Salud, Mirna Gutiérrez, recalcó que estos controles serán “bastante punitivos”, y a la vez hizo un análisis por el aumento de casos en la provincia de Biobío.

“Estamos viviendo algo que no veíamos hace muchos meses, desde Junio. Este escenario de aumento de casos no lo pensábamos tener. Hay falta de camas críticas, alzas en toda la provincia y la región. La positividad es del 11,8 %, lo que representa una alta carga viral en el ambiente”, expresó.

Y además hizo un llamado “a la comuidad para que nos ayude. La vacunación es una estretagia muy buena pero no debe quedarse sólo ahí. No bajemos los brazos. Sigamos con las medidas básicas: el distanciamiento, el uso de mascarillas, respetar los aforos, no juntarnos en las casas. Los brotes han sido mayoritariamente comunitarios y no laborales. Entendamos que todo depende del autocuidado”, comentó.