Esteban Krause por retroceso a cuarentena: “Es una mala señal para Los Ángeles”

El alcalde de Los Ángeles Esteban Krause conversó con Verónica Tapia en radio San Cristóbal para bordar el retroceso de la comuna a cuarentena total.

Krause indicó que “efectivamente no estoy contento con la información que me entregó el seremi de salud, pero lamentablemente los número y los datos concretos y reales estaban apuntando a que llegáramos a esta fase nuevamente que es la cuarentena total”.

A lo anterior, el alcalde de Los Ángeles lamentó esta información recibida esta mañana, donde agregó que “digo lamentablemente porque esto trae consecuencias emocionales, económicas, sociales importantes, y en ese sentido es una mala señal para Los Ángeles en la línea de que no fuimos capaces en generar un control en el avance de la pandemia. Aquí hubieron personas que no respetaron el distanciamiento físico, que no usaron mascarilla, entonces hay responsabilidades de quienes no tomaron los resguardos necesarios y que vamos a tener como consecuencia esta cuarentena”.

Además precisó que “estábamos esperanzados en que esto se pudiera revertir, pero lamentablemente los contagios en general siguieron aumentando, lo que generó que el ministerio de salud tomara esta decisión”.

Finalmente confirmó que el retroceso a fase uno se realizará desde este lunes 22 de febrero desde las 5 de la madrugada.