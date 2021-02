Vacunación contra el Covid-19 llegó también a zonas rurales

En paralelo a la vacunación Covid-19 que se está ejecutando en diferentes puntos urbanos, la Municipalidad de Los Ángeles y su área de Salud están llegando también con este esperado servicio a diferentes zonas rurales de la comuna.

A través de sus 15 postas e instituciones cercanas, la atención primaria está desarrollando su programa de inmunización, considerando diferentes estrategias locales de manera de asegurar el acceso a la vacuna a cada usuario indicado por la campaña, en el menor tiempo posible. La clave, en este sentido, es informarse en los correspondientes establecimientos.

La matrona y coordinadora de postas del Cesfam Nororiente, María Paz Lantaño, explicó que están vacunando un día a la semana, en cada una. El lunes Chacayal Norte, el martes Chacayal Sur, el miércoles Saltos del Laja, el jueves El Durazno y el viernes San Gerardo. Ayer, en Chacayal Sur se inmunizó a más de 50 personas.

“Cada vacunación se está realizando en un lugar distinto a la posta, ya que tenemos un aforo muy chiquitito y hemos conseguido con las juntas de vecinos y los comités de Salud otros establecimientos para realizar la vacunación”.

IMPORTANTE PARTICIPACIÓN

El mismo ordenamiento, de un día por cada posta, rige para Dicahue, Los Troncos, Alborada, Los Molinos y Los Robles –del área de influencia del Cesfam Norte-, correspondiendo el turno ayer a Los Troncos, donde se aplicaron las dosis a más de 70 personas. Allí, el enfermero Fernando Constanzo remarcó el gran interés de la comunidad en ser parte de este proceso.

“El tema rural ha sido bien acogido por la población, han acudido grandes cantidades –incluso más personas que las que se había contemplado-, así que la concurrencia ha sido muy buena”.

Una vecina procedente de hijuela San Antonio, Rosa Jiménez de 72 años, fue una de las usuarias que recibió la primera parte de esta importante protección, destacando lo rápido que pudo hacerlo. “Quería vacunarme lo más rápido posible y no duele. No he sentido nada, estoy bien gracias a Dios, así que regio. Ojalá que toda la gente se decida a vacunarse”.

En los recintos rurales a cargo del Cesfam Sur en Llano Blanco se inmunizó ayer a los usuarios y, el jueves, la entrega de esta prestación se trasladará a San Carlos Purén. El Cecosf El Peral, en tanto, está vacunando de lunes a viernes.

En Millantú y Virquenco –pertenecientes al Cesfam Rural Santa Fe- y en Mesamávida –dependiente del Cesfam Dos de Septiembre- la entrega de dosis se está realizando a diario, según el calendario ministerial que rige entre el 3 y el 12 de febrero y cuya actualización para las próximas semanas será informado próximamente.