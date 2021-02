Adultos mayores de Los Ángeles agradecen el proceso de vacunación contra el Covid-19

En la tercera jornada de vacunación en Los Ángeles, dirigida a personas de 85 y 86 años, los adultos mayores valoran de manera positiva el servicio recibido, sobre todo en cuanto al buen trato, el orden, la rapidez y la disposición de diversos puntos para acceder a sus correspondientes dosis.

La opinión fue similar en los distintos locales de inmunización, visitados por el alcalde subrogante, Raúl Fuentes y por la directora comunal de Salud, Marta Aravena, para cerciorarse de su correcto funcionamiento y detectar necesidades propias de este dinámico proceso.

En el Liceo Bicentenario estaba Imilce Zavala; José Maldonado, en el Liceo Industrial y Carlos Moreira, en el edificio Mac – Iver todos de 85 años, coincidieron en que se trató de un trámite expedito y cómodo, por lo mismo la mayoría de los adultos mayores esperaban con muchas expectativas la llegada de la vacuna.

“Excelente, muy bien. La persona que me vacunó fue muy amorosa, muy bien. No sentí nada, suavecita su mano, y no he sentido nada hasta el momento”, sostuvo Zavala.

“Anduvo bien todo, sin ningún inconveniente. La señorita bien amable, mejor no se podía”, añadió Maldonado.

“Maravilloso, ojalá todo el mundo se pudiera vacunar para salir alguna vez de esta enfermedad que tenemos, hemos estado encerrados casi 1 año y los que estamos vivos, así como yo, nos hemos cuidado. Por eso estamos aquí”, complementó Moreira.

CUIDADOS PERMANENTES

La directora comunal de Salud recordó que, independientemente de la aplicación de la vacuna, los cuidados básicos en relación a la pandemia deben mantenerse.

“Esta vacuna tiene 2 dosis y que, entre cada una de ellas, hay 28 días. Por lo tanto, al recibir la primera dosis eso no significa que tenga la inmunidad completa, sino que se debe cuidar, exactamente, cómo lo ha estado haciendo hasta ahora. Es decir, el uso correcto de la mascarilla –en lugares abiertos y cerrados-, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social”.

Tras recibir la segunda dosis, las medidas preventivas tampoco deben abandonarse, ya que la inmunidad luego de ésta no es inmediata y, además, la efectividad total de esta protección se alcanzará cuando al menos el 80% de la población se encuentre inmunizada.