Laja: Comenzó el proceso de vacunación contra el Covid-19 a domicilio

Tras varios días de intenso trabajo de coordinación a nivel local, este miércoles se inició el proceso de vacunación masivo contra el Covid-19 en la comuna de Laja, siendo los adultos mayores sobre 89 años y funcionarios de salud quienes recibieron las primeras dosis.

Fue el alcalde de la comuna, Vladimir Fica Toledo, junto al Seremi de Energía del Biobío, Mauricio Henríquez, quienes dieron inicio a las actividades que consideraron el desplazamiento de 12 vehículos con los profesionales y los insumos necesarios para inocular a los más de 100 vecinos que confirmaron previamente su voluntariedad de acceder al tratamiento. A ellos se suman los cerca de 70 funcionarios de la salud que recibieron su primera vacuna en el Polideportivo de la comuna.

“Estoy muy contento de ser partícipe de este logro, ya que nos propusimos una meta alta y desafiante, pero tenemos un tremendo equipo de profesionales y hemos puesto todos nuestros recursos para que las cosas se hagan bien y como lo planificamos. Queremos que nuestros adultos mayores no se arriesguen al contagio, por lo que es necesario que se den las condiciones que hemos coordinado para el beneficio de nuestros vecinos y vecinas”, señaló la máxima autoridad comunal.

La logística consideró la salida de 4 furgones desde el Departamento de Salud Municipal destinados al sector rural para luego despachar 8 vehículos más desde el Hospital de Laja, con los profesionales e insumos necesarios para desarrollar la labor de vacunación en el casco urbano de la comuna. Además, el Polideportivo de la comuna fue acondicionado especialmente para la ocasión.

“Este es un día histórico para el país y nuestra provincia, ya que se inicia un proceso muy esperado. Es impresionante el despliegue, la logística y la capacidad que hemos visto en Laja por parte de la municipalidad y los funcionarios y trabajadores de la salud. Es un orgulloso de ver este tremendo trabajo que se ha coordinado para evitar mayores contagios”, advirtió Mauricio Henríquez.

En el sector rural los equipos municipales de salud llegaron hasta el hogar de la señora Adelia Cea de 96 años, quien de muy buen humor indicó sentirse “muy bien. Yo tenía miedo de la vacuna, pero no hubo problemas. Perdí a mi esposo hace poco y yo no quiero partir aún”. En la misma línea se manifestó Colonia Rebolledo: “Me parece muy bien que lleguen hasta los hogares, porque ya estamos cansados de esta enfermedad y de estar tanto tiempo encerradas. Ojalá que pase luego todo esto. Estamos muy agradecidos”.

En tanto, la primera funcionaria vacunada del Hospital Familiar de Laja, Soledad Contreras, manifestó que “confío 100% en esta vacuna distribuida por el Ministerio de Salud, es una vacuna segura si cumplimos con la fechas de aplicación y espero que todos puedan a llegar a vacunarse con las estrategias que se están creando y que estamos implementando”.

El proceso de vacunación continuará según el calendario establecido por el Ministerio de Salud según rango de edad y grupos de prioridad, esto es el jueves 4 para adultos mayores en entre 89 y 87 años, el viernes entre 86 y 85 años, el lunes 8 de febrero personas entre 84 y 81 años, el martes entre 80 y 78, el miércoles entre 77 y 75 años, el jueves 11 de febrero entre 74 y 73 años y el viernes entre 71 y 72 años. Se anunciará la fecha de las restantes vacunaciones.