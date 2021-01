Autoridades de Mulchén llaman a no concurrir a la comuna este fin de semana

El alcalde de Mulchén, Jorge Rivas realizó un llamado a no viajar a la comuna este fin de semana, ya que habrán estrictos controles en los puntos de ingreso y salida a esta, producto de la situación sanitaria y el reciente retroceso de la localidad a fase 1.

“Si bien es cierto, contamos con lugares hermosos en los alrededores, pero estamos en pandemia y reiteramos el llamado a la gente para que se eviten problemas este fin de semana. Los ríos y lugares turisticos estan siendo inspeccionados y fiscalizados por la autoridad sanitaria, el ejército, carabineros y la PDI. Hay que generar una consciencia colectiva para enfrentar la pandemia”, afirmó el edil.

El alcalde relató que muchas personas que fueron a Mulchén por temas no escenciales, tuvieron que devolverse a su lugar de origen y que otras incluso han sido detenidas e infraccionadas. El alcalde afirmó que los números no acompañan la situación a nivel nacional, reiterando que van casi 20 mil personas fallecidas y casi 5 mil nuevos casos activos, por lo que es necesario obedecer el llamado a no asistir a la comuna.

“A nadie le gustaría que lo controlaran o fiscalizaran. Esta es una política del estado chileno que la ha determinado a través de sus autoridades de salud. Nosotros somos obedientes de estas medidas extremas que se disponen para las comunas afectadas” puntualizó el alcalde, afirmando que la salud y la vida de las personas están primero y que hay que combatir la pandemia acuñando las medidas que permitan tener un mejor estado sanitario dentro de los próximos días.