Después de 44 días Los Ángeles saldrá de la cuarentena total

Fueron seis semanas que quedaran en la historia de Los Ángeles como la cuarentena más larga que se haya registrado en el ámbito local.

Fue un jueves 10 de diciembre del año pasado cuando el Ministerio de Salud determinó que la capital provincial de Biobío retrocedía en el Plan Paso a Paso. Ese día el informe Covid-19 reportaba que eran 51 los casos nuevos de coronavirus y 339 las personas con la posibilidad de diseminar la enfermedad.

Durante la jornada de ayer, las cifras del balance diario de la Seremi de Salud en Biobío dieron cuenta que Los Ángeles presentó 39 casos nuevos de covid-19 y 244 activos, datos que son mucho más alentadores que esos días de diciembre cuando se marcó más de 450 personas de seguir contagiando el virus.

Fue el alcalde Esteban Krause, quien dio a conocer a través de sus redes sociales que “me acaban de confirmar desde el ministerio de Salud que Los Ángeles avanza a fase dos a partir de este lunes”.

El edil destacó que esto “va a permitir reanudar algunas actividades comerciales y tener una vida más normal, pero también esto significa una gran responsabilidad para todas y todos”.

Por lo mismo, remarcó que “la ciudadanía es la que debe realizar medidas de prevención aún más intensas para evitar volver al confinamiento y de esta forma ayudar a que los pequeños y medianos comerciantes puedan recuperarse.

“Estoy contento y tranquilo, pero también asumiendo la responsabilidad de liderar todo un proceso que permita que en la próxima información que tengamos sea que llegamos a Fase 3 y no retrocedamos”.

Otras de las autoridades que reaccionaron a esta medida fue el gobernador de Biobío, Ignacio Fica quien valoró la esperanza y alivio que puede brindar a muchas familias y recalcó también el llamado a seguir respetando las normas, comentando además que este fin de semana continúan las fiscalizaciones en Los Ángeles y el resto de las comunas correspondientes en la provincia de Biobío.

“Esta es una tremenda noticia, primero para la comunidad angelina y por supuesto para aquellas pymes y pequeñas empresas que producto de esta pandemia han pasado momentos muy difíciles y ahora van a tener un respiro para poder reactivar la economía que producto de esta cuarentena se ha visto mermada” sostuvo Fica.

La autoridad provincial recordó “que durante estos días se van a realizar las fiscalizaciones de cuarentena y esperamos, por supuesto, que este avance sea una luz de esperanza para todas esas comunas que ingresaron a cuarentena como San Rosendo, Laja, Nacimiento, Negrete y Mulchén”.

COMERCIO ANGELINO

Como una luz de esperanza fue catalogado por secretario de la Agrupación Gastronómica de Los Ángeles, Juan Andrés Aravena, quien en conservación el programa “La voz de la provincia” de radio San Cristóbal, admitió “todo estábamos expectantes porque las cifras que veníamos teniendo era muy buenas y la mayoría de los colegas estaba esperando que nos dejarán abrir nuestros locales, lo que va a ocurrir desde el lunes”.

Aravena fue claro en dar a conocer que “no quieren que esto sea un veranito de San juan, porque no sirve que subamos la otra semana y después volvamos a bajar a los diez días y por lo mismo el trabajo que vamos a realizar como agrupación gastronómica es a extremar las medidas e invitar a nuestros clientes a ser muy cuidadosos en respetar las medidas sanitarias porque la verdad no queremos volver a una cuarentena que hace tanto daño, no solo a la gastronomía, también al comercio, las galerías y los pequeñas pymes que lo han pasado mal”.

En el tema de las consecuencias que dejó esta cuarentena, el secretario fue crítico en decir que “después de siete u ocho años el rubro se va a volver a recuperar porque esto dejó un hoyo gigante, donde muchos colegas tuvieron que embargar bienes, vender cosas que para ellos era muy importante como un auto por ejemplo que muchas veces son años de esfuerzo”.

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles A.G., en voz de su presidente Miguel Pezoa, manifestó su satisfacción ante el avance de la comuna.

El dirigente gremial precisó que “es una excelente noticia, que nos permite abrir nuestros locales prácticamente en forma normal de lunes a viernes, con los resguardos sanitarios que impone la pandemia y privilegiando la salud de nuestros clientes y colaboradores”.

El presidente la Cámara de Comercio de Los Ángeles recordó que seguimos en cuarentena los feriados y fines de semana, “pero a pesar de ello se abren grandes opciones para los sectores gastronómicos, del comercio y el turismo, como para las familias, ya que podrán hacer uso del permiso de vacaciones y realizar otro tipo de actividades más propias de la época estival”.

Al finalizar, el representante del gremio del comercio, hizo un fuerte llamado al autocuidado. “Por favor, quiero pedir a mis colegas que se sigan cuidando, a nuestros colaboradores y clientes, especialmente hago un llamado a cumplir los protocolos sanitarios para que podamos seguir en esta fase, o avanzar, pero en ningún caso retroceder”, puntualizó Pezoa.

CIFRAS QUE PREOCUPAN

Pero no todo es felicidad. Hay números que aún son preocupantes y afectan a muchos angelinos, como lo es la ocupación hospitalaria de camas UCI en el complejo asistencial de la capital provincial.

El corte en la mañana del jueves, el centro de salud más grande del territorio señala que de las 39 camas disponibles, habían 34 ocupadas.

Otros de los números que preocupa a las autoridades de Salud son los pacientes internados en los distintos hospitales de las comunas.

El director subrogante del servicio de Salud Biobío, Manuel Herbage, indicó que “informamos la cifra de los pacientes hospitalizados en la provincia de Biobío, tenemos 79 pacientes en nuestra red asistencial”.

Además, sostuvo que “de este total, 57 se encuentran en el recinto asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, 34 están en la Unidad de paciente critico Covid y 23 de ellos están conectados a ventilación mecánica y 23 en el servicio de medicina. En la clínica Los Andes se encuentran nueve pacientes, de los cuales seis de ellos están en UCI con ayuda para respirar”.