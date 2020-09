Enfermera entrega medidas para evitar contagios por Covid-19 en Fiestas Patrias

En la actualidad, el llamado de las autoridades es a ser responsable, evitar las aglomeraciones y adoptar todas las medidas posibles de autocuidado, a fin de evitar los contagios por Covid-19.

Desde mediados de marzo de este año, el Ministerio de Salud ha decretado una serie de normativas en esta materia, como una forma de disminuir la cantidad de contagios. Al respecto, “la más reciente es la resolución 591, emitida el 25 de julio de 2020, y que actualiza las medidas sanitarias con las cuales se disponen para el control de la emergencia por Covid-19 en nuestro país”, sostuvo la Encargada de Acción Sanitaria, jefa de la Unidad de Salud Ocupacional y Gestión Industrial de la Seremi de Salud del Biobío y miembro del Colegio de Enfermeras de Chile, Mirna Gutiérrez Cortés.

Asimismo, detalló que también está vigente el plan “Paso a Paso”, estrategia gubernamental que establece los protocolos que deben considerarse en las cinco fases que forman parte de esta iniciativa; entre ellas, por ejemplo, lo que es necesario considerar en cuanto al manejo y prevención anticovid en restaurantes y cafés.

Si bien, la etapa 3 de este plan no consideraba la apertura de restaurantes, recientemente se amplió la resolución 591 (Resolución 723 del 30.08.2020), a fin de permitir que los locales que tengan terrazas o lugares abiertos pudieran abrir sus puertas para la atención de personas en ellas.

Si éste es uno de los panoramas que tiene contemplado durante la celebración de fiestas patrias, es necesario considerar “que los protocolos que existen actualmente, todos requieren de lo básico; esto es, el uso obligatorio de mascarilla, distancimiento físico, la higiene, limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, de las superficies y, por supuesto, tener un aforo con la información del máximo de personas que va a permitir ese local”, explicó Gutiérrez.

De igual forma, expresó que -ad portas del 18 de septiembre- es necesario llamar a la comunidad a no olvidar estas medidas básicas de cuidado. En este sentido, Gutiérrez sostuvo que “podemos celebrar pero con el resguardo respectivo. El llamado es a que no nos traslademos a una segunda vivienda; que celebremos con los nuestros en casa, y que no nos olvidemos que debemos usar obligatoriamente la mascarilla en todo momento, salvo cuando estemos comiendo y, por supuesto, si estamos en una comida familiar, el distanciamiento físico es primordial”.

Asimismo, la profesional de la Salud explicó que, como autoridad sanitaria, cuentan con un reglamento sanitario de alimentos que obliga a todas las personas que manipulan alimentos a mantener una higiene, limpiar las superficies y sus manos, además del uso de mascarilla.

Ahora, “si vamos a un supermercado o a una feria a comprar, debemos tener resguardo del distanciamiento con la persona que nos está expendiendo los alimentos; en cuanto a la adquisición de los mismos, lo ideal es que sean lavados previamente porque no sabemos respecto a la manipulación que han tenido desde donde se produce hasta que llegó a nuestra mesa. Por lo tanto, las normativas de higiene debemos respetarlas siempre”, relató la enfermera.

A ello agregó que este reglamento les permite –como autoridad sanitaria- realizar una fiscalización que, a contar del 1° de septiembre, ha sido aún más exhaustiva y educativa, respecto a las ferias y supermercados. “A través de la Unidad de Seguridad Alimentaria, realizamos fiscalizaciones que son rutinarias a todos estos locales pero en esta fecha hemos hecho hincapié en esto y, para esta semana, fortaleceremos la fiscalización en todas las comunas de Biobío”, relató la profesional.

Por lo mismo, exhortó a la comunidad a mantener la higiene, seguridad y limpieza de los alimentos que comprarán; esto, a fin de no sufrir ninguna intoxicación alimentaria a raíz de la contaminación de estos alimentos.

En este sentido, recalcó la importancia de comprar toda la comida en lugares debidamente autorizados; eso incluye la posibilidad de realizar pedidos en restaurantes que ofrezcan delivery y a no adquirir este tipo de productos en lugares que no estén autorizados por la Seremi de Salud

SANCIONES



El reglamento sanitario en materia de alimentos está regulado y, como autoridad sanitaria, pueden sancionar a aquellos restaurantes, cafés o establecimientos dedicados al expendio de alimentos en caso de no cumplir con la normativa vigente. Las sanciones pueden ir desde las 5 a las 1000 UTM, dependiendo de la infracción.

En tiempos de pandemia, es necesario recordar que los supermercados y restaurantes no están habilitados para que personas consuman alimentos en su interior. Al respecto, Gutiérrez sostuvo que -en caso de que esto llegara a ocurrir- estos establecimientos serán sancionados, agregando que –hasta el momento- han cursado multas por 25 a 30 UTM, tras sorprender a clientes ingiriendo alimentos al interior de los mismos.

En el caso de que llegaran a encontrar venta de alimentos en lugares que no están autorizados para ello, pueden ser incautados. “El artículo 105 del reglamento sanitario de los alimentos, nos permite decomisar estos alimentos; puede ser el caso, por ejemplo, de pescado que se esté comercializando sin la cadena de frío en supermercados o restaurantes, decomisándolo de manera inmediata”, sostuvo la encargada de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud del Biobío.

SUMARIOS SANITARIOS



Entre agosto y septiembre, varios son los sumarios sanitarios cursados –principalmente- por consumo de alimentos al interior de restaurantes, los que han estado funcionando como delivery.

En estos casos, explicó Gutiérrez, se le prohíbe el funcionamiento; además, se realiza el respectivo sumario, mientras que los propietarios o encargados del local deben hacer la sanitización correspondiente antes de abrir nuevamente las puertas del restaurant.

Respecto a los supermercados, hemos tenido varios casos de Covid (+) , los cuales han sido cerrados mientras el establecimiento es sanitizado según normativa.

En la actualidad, los restaurantes sólo pueden funcionar ofreciendo su carta vía delivery y sólo pueden abrir sus puertas al público aquellos que tengan terrazas al aire libre o que tengan el 50% de su terraza abierta, tras una normativa que permitió la apertura de estos locales debido a que el sector gastronómico se ha visto afectado a consecuencia de la pandemia.

En estos casos, el protocolo establecido es que –idealmente al ingreso- se les tome la temperatura a los clientes y que estos indiquen qué es lo que van a consumir en la entrada. Asimismo, debe haber una distancia de dos metros entre una mesa y otra y no debieran haber más de dos personas en ella; si la mesa es grande, es posible que puedan haber cuatro personas, con el distanciamiento de un metro entre ellas.

Los clientes deben permanecer con su mascarilla puesta en todo momento, salvo cuando el plato llegue a su mesa; una vez que terminan de comer, deben colocársela nuevamente. Lo ideal es que el restaurante cuente con alcohol gel para que las personas se puedan limpiar sus manos; los platos deben ser, idealmente, desechables y los locales no deben contar con dispensador de servilletas ni con dispensadores de sal y azúcar. Todos deben ser en formato individual.

Si bien, para estas fiestas patrias la normativa establece que no se puede invitar a más de cinco personas a celebrar el “18” en casa, Gutiérrez exhortó a la comunidad a celebrar sanamente en sus hogares y tratar de no compartir con muchas personas, además de los que residen ellos, a fin de evitar que los casos de Covid sigan en aumento.

En este sentido, “el llamado es a que todos seamos responsables de mantener las medidas de prevención obligatorias. Aquí el tema no es sólo de la autoridad sanitaria, de los carabineros ni militares o de las fiscalizaciones que estamos realizando; es tarea de cada una de las personas que viven en la provincia ya que, si no respetamos estas normas de prevención obligatorias y básicas, lamentablemente el riesgo de contagio continuará”, finalizó la profesional de la salud.