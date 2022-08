Eugenio Evans: “Todos hubiéramos querido que la Convención hubiera hecho bien la pega, pero lo hizo mal”

“Todos hubiéramos querido que la Convención hubiera hecho bien la pega, pero objetivamente lo hizo mal. Es una Constitución que divide”.

Las palabras corresponden al abogado constitucionalista y Magíster en Derecho Público con Mención en Derecho Constitucional, Eugenio Evans Espiñeira, en el marco del programa “+Constitución: No te restes, súmate informado” del cual fue uno de los invitados en la edición del viernes 29 de julio.

Evans fue crítico respecto a temas que han rodeado al proceso constitucional en los últimos días, entre ellos, las acusaciones y denuncias de intervencionismo electoral en contra del gobierno, o la posibilidad que algunos sectores han planteado respecto a la formación de una nueva Convención Constitucional en caso de ganar la opción Rechazo en el Plebiscito del 4 de septiembre. También se refirió a los escenarios posibles en caso de redactarse una nueva propuesta de nueva Constitución.

ACUSACIONES DE INTERVENCIONISMO

Respecto al eventual intervencionismo electoral del gobierno, Evans fue enfático al señalar que “creo que se le está pasando un poquito la mano al gobierno. Me imagino si este mismo grado de interés lo hubiera mostrado el gobierno de Piñera, no me cabe duda que ya habría estado acusado constitucionalmente por el Frente Amplio y por el Partido Comunista, y probablemente el contralor por no hacer la pega debidamente”.

El abogado se mostró preocupado, señalando que “que si llega a ganar el Apruebo van a haber acusaciones de intervencionismo y le van a restar legitimidad probablemente al resultado del Plebiscito. Me preocupa esa situación, creo que por regla general siempre ha habido algún grado de interés y participación de los gobiernos de turno en el resultado de las elecciones, pero nunca tan frenéticamente expuesto como ahora. Creo que ha sido un exceso, es malo para la democracia y para la situación de confianza que estamos viviendo en el país”.

A juicio del jurista, no es tan difícil definir la línea que separa a un eventual intervencionismo versus información. “Es muy simple: si quieres informar, informa lo bueno y lo malo, los artículos que son buenos y los que son malos. Pero empezar a leer solo derechos y no decir nada a propósito de lo que puede costar poner en ejercicio tales derechos es complicado”.

SITUACIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS

Eugenio Evans también se refirió a la situación que plantea la propuesta de nueva Constitución respecto a la plurinacionalidad, aseverando que “le deja abierta la posibilidad a los ciudadanos que se declaren pertenecientes a los pueblos originarios para decidir ellos si participan o no en la vida nacional. Las autonomías territoriales indígenas no tenemos idea cuál va a ser el régimen tributario, el régimen en general al cual van a estar sujetos”.

A lo anterior, añadió que “lo que es claro y lo que se refiere a restitución de las tierras, le puede costar al país una enorme cantidad de plata que no tiene. Esto respecto a los mapuches, no tenemos idea lo que pasa con los restantes pueblos originarios. Entonces, se crea una situación de privilegio que a los chilenos comunes y corrientes los empelota mucho”.

De manera categórica, el abogado constitucionalista enfatizó que “en este país el 80 por ciento de los chilenos somos mestizos, el resto son extranjeros, inmigrantes; y el resto se identifica con algún pueblo originario, y están obteniendo un trato privilegiado, que a mi juicio no tiene ninguna justificación”.

POSIBILIDAD DE NUEVA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Ante el eventual triunfo de la opción Rechazo el 4 de septiembre, y que con ello se articule un escenario en que se elija una nueva Convención Constitucional, Eugenio Evans dio a conocer algunos aspectos asociados.

“La Constitución vigente, por voluntad popular está muerta; y creo que es mejor que esté muerta, especialmente después de las reformas que ha tenido, porque esta es una Constitución sustancialmente reformada. Es necesario tener un nuevo texto constitucional, la gente votó por eso”, manifestó.

Asimismo, subrayó que “la gente está consciente que sigue rigiendo la Constitución vigente, que no es necesario replicar exactamente el proceso constituyente que acabamos de vivir”. Es en este punto donde el abofado indicó que “todos hubiéramos querido que la Convención hubiera hecho bien la pega, pero objetivamente lo hizo mal. Es una Constitución que divide”.

En su opinión, de tener que formarse una nueva Convención Constituyente al ganar el Rechazo, ésta no debería sobrepasar las 60 personas, “porque el país no sé si está dispuesto a volver a gastar la cantidad enorme de dinero que se gastó en los 155 y después 154 convencionales”. Concluyó que estas 60 personas deberían ser elegidas “en una lista nacional, porque es la única manera que los convencionales nos representen a todos”, exigiéndoseles además algún otro tipo de condición, “que sea gente que vaya a hacer aportes técnicos para que tengamos de verdad una buena Constitución”