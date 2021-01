Baja de precios en tomates, cerezas, sandías y melones marcan los primeros días de enero en Los Ángeles

La temporada de verano es una de las épocas del año más esperadas por muchos debido a los diversos productos que sólo en esta época se pueden disfrutar. Y es que una gran variedad de frutas como sandías o melones se transforman para muchas familias en los productos más apetecidos y consumidos durante el periodo estival.

Por lo mismo, la variación de distintos productos en estos primeros días del año ha marcado la tendencia del consumo de algunas familias, y junto con ello el alza o baja en ventas en el principal centro de abastos de la provincia en el sector de la vega techada de Los Ángeles.

Mayores alzas y bajas en la provincia

Diario La Tribuna conversó con el presidente de la comunidad de frutas y verduras de Los Ángeles Carlos Hernández, quien indicó que productos como el tomate “bajó en un 60%: Lo estábamos vendiendo a mil 500 pesos el kilo, pero ahora está a mil pesos y hasta 2 kilos por mil 500. Además las cerezas de exportación están bajando de precio ya que estaba a mil pesos y hoy bajó a 600 pesos, junto con los melones y sandías que empezaron a llegar también han bajado. Además las papas y las cebollas también han presentado una disminución en sus precios”, relató.

Junto con ello indicó que algunos productos de la zona están comenzando a llegar como hortalizas, pero eso sí de manera lenta. Además Carlos Hernández agregó que esperan que los precios se vayan normalizando debido a que estos son los primeros días del año, y estas variaciones de precios son relativamente normales.

En relación a los productos que presentan tendencias al alza, el principal es el limón, el cuál presenta la mayor alza, además de otros productos que no son de estación y que comienzan a escasear como la manzana, y en el caso de las legumbres “los porotos se han visto beneficiados debido a que han llegado porotos de Argentina, lo que permitido que la cadena de abastecimiento se encuentre completa”, relató el dirigente. Hernández agregó que debido a la escasez de agua a nivel nacional “esto hace que no tengamos los mismo precios de otros años, y su ud me pregunta que si los precios han bajado, yo le digo que si, pero en comparación a otros años es más difícil ya que cada vez hay mayor falta de agua”, puntualizó.

Finalmente el presidente de la comunidad de frutas y verduras indicó que la afluencia de público se ha visto considerablemente disminuida, en un margen al 70%, y si bien considera que la medida de cuarentena ha sido acertada para prevenir y disminuir contagios en la comuna, esperan que la situación se vuelva más favorable.

La cifras

El seremi de economía de la región de Biobío Mauricio Gutiérrez al ser consultado por la variación de los precios de productos de la temporada indicó que “de acuerdo al informe que nos entrega el INE que es el encargado de hacer la medición de la canasta básica de productos que conforman el IPC, nos indica que en el mes de Noviembre tuvimos una variación mensual negativa de un 0,1%, acumulando un 2,6% en lo que va del año y un 2,7% en los últimos 12 meses bajo las expectativas del Banco Central”, indicó.

El seremi Gutiérrez destacó estas cifras al indicar que “una inflación que esta levemente más bajo que lo estimado del Banco Central siempre es bueno, ya que con ello baja el valor de la UF y se paga menor valor de los dividendos hipotecarios, y además de todas aquellas deudas que están en UF tienden a bajar o se mantienen en un rango controlable”.

En relación a las alzas de precios registradas en esta época del año, el seremi de economía Mauricio Gutiérrez precisó que “en este último mes la gente puede apreciar que ha habido algunas alzas de precios, pero son alzas de precios momentáneas, ya sea por estacionalidad de algunas frutas o verduras, o por falta de producción en un momento determinado de algunos bienes y servicios, o por una disponibilidad mayor de liquidez producto del segundo retiro del diez por ciento que hace que algunos se vean tentados a subir los precios, pero estos son coyunturales”, enfatizó.

Finalmente Mauricio Gutiérrez finalmente relató que “no olvidemos que la inflación se define como aquella alza de precios sostenida en el tiempo, por lo tanto estas alzas coyunturales son básicamente comportamientos de mercado que tienden al equilibrio, por lo que la moraleja es que tenemos en este país una inflación en doce meses de 2,7% bajo el rango meta del 3% que tiene estipulado el Banco Central, y esa es una noticia muy positiva”, concluyó.