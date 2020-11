SIAT Biobío recalca mayor responsabilidad vial tras aumento de accidentes de tránsito

La capital provincial ha sido el centro de graves accidentes de bicicletas y automóviles, sin ir más lejos este fin de semana que pasó una niña de dos meses de vida quedó en riesgo vital, debido a que iba como copiloto de su padre, él lo hacía en estado de ebriedad y por lo mismo perdió la vida.

Esto se suma a lo ocurrido en octubre cuando el profesor de la carrera de psicología de la Universidad Santo Tomás, Tito Aedo también perdió la vida, pero él lo hacía en su bicicleta.

Tras estos lamentables hechos, desde la SIAT Biobío enfatizaron en el uso de los elementos de seguridad vial que permiten salvar vidas. En una conversación del programa Conexión San Cristóbal, conducido por el periodista Sebastián Ibieta, el capitán Daniel Andrade, subcomisario de la SIAT y Carreteras Biobío, señaló que “en lo que va del año la Provincia del Biobío ha tenido un aumento en los accidentes de tránsito de un 21% en comparación al año pasado a la misma fecha”.

“En lo que va del año hemos investigado 92 accidentes versus 76 de lo que teníamos la misma fecha el año pasado, otro dato relevante es que van 60 fallecidos y el año pasado teníamos 46 personas que lamentablemente perdieron la vida, siendo esta la cifra que más ha aumentado y la que nos tiene más preocupados” indicó el subcomisario.

Según el capitán, la razón principal de este aumento se debe a muchos factores: “más allá de estadísticas, el parque automotriz ha crecido, por tanto, la cantidad de gente circulando es mucha y a esto hay que sumarle la irresponsabilidad que es algo que está presente en la gran mayoría de los accidentes que investigamos”.

En el caso de los siniestros que se han visto involucrados motocicletas y bicicletas, Andrade manifestó que “como se ha hecho costumbre en las calles rige la ley del más fuerte, es duro decirlo, pero es la verdad porque nosotros vemos que los autos de menor capacidad sufren con los de mayor volumen y lo que nosotros siempre tratamos de educar es en la convivencia vial”.

Ante esto, la SIAT Biobío informó que la única herramienta que puede hacer bajar estos números es la conciencia que tome cada uno a la hora de subirse a un automóvil, una moto o un scooter, “el foco es respetarnos, no sacamos nada de llenar a la gente de publicidad si no hay respeto no sirve de nada”, concluyó el carabinero.