Liceo Bicententario de Excelencia Nuevo Mundo recibió reconocimiento del Sernameg por trabajo con sus alumnos

“El amor no duele” es un trabajo de cine realizado por los alumnos del “Taller de Cine y Televisión” del LBENM.



Encabezado por el profesor, David Contreras, ha contado con el apoyo del director del Liceo Bicentenario de Excelencia Nuevo Mundo de Mulchén, Eduardo Fuentes y por ciento con la aprobación del director del DAEM, David Riquelme y del acalde de la comuna del Bureo, Jorge Rivas.



El tema central de la obra que trata la violencia de género desde el pololeo y construido a partir de una historia original de Yenny Cerda Parra, Coordinadora Centro de la Mujer SernamEG (Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género) de Mulchén, lo que claramente provocó la reacción y la entrega del reconocimiento.



SERNAMEG EN MULCHÉN



La oficina Centro de la Mujer SernamEG en la comuna de Mulchén no existe por casualidad. La llamada “Capital de la amistad” es una de las comunas de la Provincia de Biobío donde se registra la mayor cantidad de casos de violencia de género, de ahí que trabajos como este sean tan importantes.

Por lo mismo, la visita de la directora regional del SernamEG, Lissette Wackerling es fundamental para incentivar un trabajo preventivo desde el inicio de las relaciones de pareja, es decir, desde la adolescencia.



Así entonces, la autoridad dijo que “una de nuestras líneas como SernamEG es principalmente, poder trabajar en la línea de prevención de violencia. ¿ Qué hacemos ahí directamente ?, trabajamos con las o los jóvenes entre 14 y 19 años, en donde vamos deconstruyendo toda la formación y estereotipos de roles y donde vamos, de alguna manera, visibilizando la importancia de poder crea relaciones sanas y poder, también entender que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas igualdades y que un género no debiera estar sobre él.



La idea es fomentar poder vivir en un ambiente tranquilo, fuera de violencia”.



Agregó que “para nosotros es super importante el trabajo que hizo el Liceo Bicentenario de Excelencia Nuevo Mundo, porque los y las jóvenes quisieron aportar con el cortometraje “El amor no duele”.



De esta forma Warckerling reconoció que la obra impulsada desde el Liceo Bicentenario de Excelencia Nuevo Mundo de Mulchén “es un apoyo para poder visibilizar la temática, lo crudo de este tema y poder crear conciencia, finalmente, en que no debe haber violencia contra nadie, pero nosotros trabajamos fuertemente, en que no debe haber violencia contra la mujer, por eso resaltamos el trabajo que acá se ha hecho”.



ORGULLO DE LA EDUCACIÓN MULCHENINA



El alcalde de Mulchén Jorge Rivas ha participado del reconocimiento al taller de Cine y Televisión del LBENM desde principios de años.

Al galardón del SernamEG se ha sumado las clasificaciones a festivales internacionales y el segundo lugar a nivel de cortos creados por alumnos secundarios de Chile.



Además, el el galvano de la Cámara de Diputados entregado por el diputado Cristóbal Urruticoechea y el reconcomiendo del Gobierno de Chile, a través del gobernador Ignacio Fica.



De ahí que el Rivas hable de los jóvenes con orgullo al decir que: “Es muy importante este tema, que es relevante a nivel mundial, como es la erradicación de la violencia de género, a través de una obra como “El amor no duele” del Liceo Bicentenario de Excelencia Nuevo Mundo”.



Agregó que “además de ser pequeños y grandes actores, lo que pasa en sus vidas es que interiorizan el tema y hacen conciencia, eso les servirá para su convivencia social en el futuro, porque lo que ellos dan a conocer una de las escenas que probablemente ocurrió en uno de los 34 femicidios que han ocurrido durante este año”.



Así entonces, el líder político de los bureanos reconoció que “el Liceo Bicenentario de Excelencia Nuevo Mundo de Mulchén da un gran ejemplo con sus estudiantes, que además ser parte del elenco y grabar este cortometraje han ido ganando y abriendo camino a lo largo de la participación que han tenido en festivales nacionales e internacionales.

EL DIRECTOR



El director del LBENM, Eduardo Fuentes ha plasmado su idea del aprendizaje multidisciplinario con total claridad en el establecimiento educacional, que está ubicado en el corazón de “La Bureo”.



Fuentes explicó que “dentro de nuestro plan de trabajo buscamos que nuestro establecimiento de Excelencia sea parte de la sociedad que no seamos una maqueta aislada de lo que ocurre en el día a día”.



“Por eso, todo lo que signifique alianza, trabajo con distintas instituciones para nosotros es muy importante, provechoso y beneficioso, porque es parte de la formación integral que damos a nuestros estudiantes”, agregó el docente.



Así entonces el director dijo que “el tema de la violencia de género, es un tema que es transversal, que ocurre en todo el mundo y desde la educación es donde nosotros tenemos que abordar y evitar hacer un trabajo preventivo desarrollando competencias en nuestros alumnos y alumnas para que puedan evitar entrar en este flagelo”.



Por lo mismo, Eduardo Fuentes, recaló que “en “El amor no duele” queda expresado que muchas veces se callan estas realidades y no se denuncia lo que es peor, se transforma en un hábito, un muy mal hábito y y creo que en la medida que nosotros podamos, a través de nuestros estudiantes, hacer conciencia de todos estos temas, creo que es excelente porque eso debe ser parte de la educación”.