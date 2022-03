Más mujeres, más innovación. Y más desarrollo

Señora directora

Según cifras de la Unesco, a nivel internacional solo 3 de cada 10 personas en ciencia y tecnología son mujeres. Es urgente entender cuáles son las causas que dan origen a la poca participación femenina en la industria y desde ahí plantear estrategias que en el mediano y largo plazo puedan acortarán esa brecha.

La brecha es crítica no sólo por motivos valóricos -si asumimos que un mundo inclusivo donde todos y todas pueden sentirse parte es un mundo mucho mejor-, y porque la diversidad es clave para la innovación. Es también crítica porque si no fomentamos el acceso de más personas a la tecnología, mujeres y hombres, no vamos a dar abasto para la generación del talento necesario para los desafíos que enfrentaremos en los próximos pocos años. La OCDE estima que para 2030, el 80% de los puestos de trabajo serán para carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sin embargo, el 48% de estas vacantes laborales en Latinoamérica no podrán ser cubiertas por falta de profesionales calificados.

En Chile en particular, según datos del Ministerio de Educación, en 2020 solamente un 23,3% de los títulos profesionales en el área tecnológica fueron obtenidos por mujeres. Esto equivale a una brecha de género de un 53,5% a nivel nacional. En el caso de las carreras técnicas, la participación femenina incluso ha bajado en los últimos años. Chile además se encuentra bajo el porcentaje en participación de mujeres en directorios, siendo superado por Argentina, Colombia y Brasil.

Incentivar la participación de mujeres en emprendimientos tecnológicos toma especial relevancia en un momento en que la reactivación económica requiere de más innovación.

Abordar este desafío requiere del esfuerzo conjunto del sector público, privado y la sociedad civil. La educación cumple un rol esencial a la hora de motivar tempranamente a las niñas a tener curiosidad por el área tecnológica. Junto a ello, es importante destacar a las mujeres que han abierto camino en este sector y que hoy son role models para las jóvenes. Finalmente, es clave el papel que juegan las organizaciones que hoy articulan estos esfuerzos y que contribuyen a desarrollar espacios de trabajo conjunto con el fin de cerrar brechas y abrir espacios de oportunidad para las niñas y jóvenes.

Catalina Araya, directora de Educación, Fundación País Digital

(*) Sol Besprosvan, country hHead TCS Chile

Soledad Matos, gerente General Oracle Chile