Señora directora:

Un candidato nos habla de pensiones que no saldrán de un sistema de capitalización individual (tipo AFP), ni de reparto, sino de un sistema de cuentas nocionales. Nadie tenía la menor noción de qué eran esas cuentas: es tema de “expertos”. Algunos de ellos dicen, entre otras cosas, que ese sistema es útil para ir de un sistema de reparto a uno de capitalización individual (AFP), pero que moverse de un sistema de capitalización individual a uno de cuentas nocionales sería un claro retroceso, y una importante pérdida para los futuros pensionados.

El sistema de cuentas nocionales se ha implementado en unos pocos países que tienen instituciones fuertes y creíbles, no débiles como en América Latina, y con porcentajes de cotización mucho más altos que el 10% nuestro: de 18,5% a 33%. Llevan poco tiempo en operación, nadie sabe si resistirán las presiones demográficas y políticas típicas de los sistemas de reparto, o sea, de capitalización colectiva. Las cuentas nocionales son puramente teóricas, no son reales, no existen los fondos. Como el dinero no está acumulado no hay ahorro para inversiones en infraestructura, viviendas, etcétera (problema que suena muy conocido en estos días). No hay derechos de propiedad para los trabajadores ni tampoco derechos para sus herederos (por eso la campaña del candidato destaca la promesa nocional que habrá “derecho a la seguridad social”).

Sería interesante que una Comisión de Expertos estudie la real conveniencia de aplicar el sistema de cuentas nocionales en Chile, con el compromiso que los políticos esta vez sí escucharán a los técnicos, y no salgamos del fuego para caer en las brasas.

José Luis Hernández Vidal