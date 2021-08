La alerta de Afganistán

Señora directora:

Lo que ocurre en Afganistán y la preocupante amenaza que supone el nuevo régimen para las mujeres hacen valorar los logros en equidad de género, pero también nos invitan a reflexionar en lo fácil que es retroceder.

El mundo del trabajo es uno de los ámbitos en que mayores desafíos se deben alcanzar, y de acuerdo con un estudio a líderes consolidados y emergentes, los Millennials se muestran confiados en que serán ellos la generación que logre la equidad plena, aunque consideran que tomará al menos 20 años.

Uno de los grandes obstáculos es una arraigada cultura masculina, la cual es independiente del género de la persona y que obliga a tener conversaciones orientadas a sincerar prejuicios, miedos, estereotipos pues todos ellos, en su conjunto, condicionan patrones de relacionamiento que se han normalizado y, por tanto, no se percibe que las organizaciones tengan la tarea de mirar la forma en que se relacionan.

Para conseguir la equidad no basta con establecer un programa, ya que por sí solo puede no ser efectivo. Resulta clave partir con un diagnóstico de cultura corporativa para conocer qué se opina y siente en relación con la diversidad y conocer el nivel de adhesión y/o resistencia frente a procesos inclusivos.

Los lamentables episodios de Afganistán en torno a la brecha de género son una oportunidad para reflexionar sobre la sociedad que queremos y la invitación es a tener conversaciones sinceras y respetuosas respecto de equidad, y luego establecer compromisos para el desarrollo de una cultura inclusiva sostenible.

Anabella Capetillo

ManpowerGroup Chile