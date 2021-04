Señora directora:

Según lo informado por el Ministerio de Salud, doce regiones del país disminuyeron sus casos de contagios por Covid-19 en la última semana. Sin embargo, la ocupación de camas críticas se mantiene por sobre el 95 por ciento.

¿Se ha logrado dejar atrás el riesgo de “la última cama”? No. Hasta ahora, no hemos sabido que a alguien que necesite asistencia ventilatoria le digan que se vaya a su casa pues no hay camas. Aquello no ocurre de esa forma, sin embargo, desconocemos la cantidad de personas que ha tenido que ser “hospitalizada” en servicios de urgencias, ni cuántas horas han permanecido ahí a la espera de una cama en UCI o en Sala. Es probable que ante la escasez de camas, se haya debido apresurar el alta de pacientes, extremando cuidados domiciliarios, con el afán de liberar camas. Esas condiciones se van a mantener por algunas semanas más, por lo menos hasta que no baje considerablemente la positividad.

Hoy, estamos viendo las repercusiones del alza de casos de 14 días atrás. La ocupación se mantiene en nivel de saturación del sistema, alcanzando un promedio semanal sobre el 95%, aun cuando la reconversión de camas ha superado largamente la oferta del año pasado. De acuerdo al último informe I-Covid, el porcentaje de ocupación de camas UCI con pacientes Covid, sigue en aumento sostenido desde diciembre de 2020, alcanzando un 76,7% promedio a nivel nacional (74,7% la semana pasada, y 72,3% hace dos semanas).

Dr. Claudio Olmos González

Académico Facultad de Medicina U. Andrés Bello