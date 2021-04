¿Ayuda en pandemia?

Estimada directora:

Con el nuevo bono de clase media lo ocurrido el sábado 17 de abril fue ¿un fracaso o un solo un retardo? Si tenían semanas para preparar la página web del SII para que estuviera operativa y la página no funcionaba el día sábado, cuando habían muchas personas que necesitaban postular, con esto podemos interpretar muchas cosas en relación a lo que sucede con la pandemia, pero principalmente que hay un nivel preocupante de errores comunicacionales y de acciones desde el gobierno llegando con las ayudas sociales y de salud tardíamente a quienes lo necesitan. Eso deja de manifiesto el nivel de desconexión del gobierno con la realidad que está pasando la mayor parte de la ciudadanía con la pandemia, es decir, no hay consciencia del nivel de pobreza en el país acentuada por el Covid 19, donde no nos queda más que pensar que el gobierno seguirá llegando tarde con las ayudas a la población y no hay empatía con los chilenos que pasando hambre, cesantía y miseria en el país.

La pregunta que queda de esto es ¿los políticos que dirigen la pandemia están a la altura de las necesidades de la gente y si cumplen los requisitos para ser servidores públicos? Por ahora están al debe.

Ismael Sepúlveda Bruna.