Señora directora:

En estos meses como sociedad, hemos tenido que enfrentar situaciones límites, como lo es la pandemia Covid 19, que pueden hacer aflorar lo mejor y lo peor de las persona; afortunadamente hemos visto innumerables muestras de solidaridad y entrega que nos hacen mantener la fe en las personas.

Hoy 03 de diciembre conmemoramos el Día del Médico que, a diferencia de años anteriores, no tendrá los reconocimientos a los colegas por sus importantes acciones de servicio, no habrá celebraciones ni premios. Es que no hay tiempo para celebrar y, a su vez, debemos lamentar la pérdida de vidas de 19 médicos y médicas de nuestro país, y otros están gravemente enfermos o secuelados por esta enfermedad.

Es a ellos a quienes queremos distinguir y relevar por sobre todo por la entrega y trabajo hasta las últimas consecuencias. Ellos no bajaron la guardia, por el contrario, su compromiso con sus comunidades los llevó a exponer su propia vida.

Queremos hacer un reconocimiento póstumo a todas las personas fallecidas producto de esta terrible enfermedad y a sus familias entregarles un abrazo fraterno a la distancia.

A los funcionarios de la salud que han dado muestras de un valor innegable y día a día demuestran su compromiso cumpliendo sus labores en los distintos centros de salud de nuestra provincia y del país. Quienes han acompañado en sus padecimientos a la población afectada por la pandemia.

La llamada primera línea la componen hombres y mujeres de distintas edades creencias y profesiones, que están enfocados en frenar el avance de este virus y que merecen nuestro, más profundo respeto y agradecimiento.

Hoy conmemoramos el Día del Médico de una manera distinta, con una profunda reflexión sobre lo que hemos construido como sociedad y con la convicción de que trabajando en conjunto saldremos adelante.

Un afectuoso saludo a todos mis colegas y a nuestra comunidad decirles que continuaremos nuestro esfuerzo y les pedimos cooperar en el mismo.

Dr. Luis Medina Barra

Presidente

Colegio Médico Los Ángeles.