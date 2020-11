¿Impuesto otra vez?

Señora directora:

Qué triste ver la situación en nuestro Chile. Con pandemia, políticos lejos de la gente y más encima un presidente fuera de la realidad.

Solo dejaré la interrogante sobre el impuesto que quieren cobrar por el retiro. Acaso no pagamos impuestos en todo, todo lo que compramos? Desde un chocolate hasta un auto o una casa? Acaso a los ciudadanos comunes y corrientes, les hacen los perdonazos de miles de millones de dólares que le hacen a los “dueños” de este país? Acaso han recibido castigo (de verdad) los Penta, los SQM, farmacias, pollos y todo un largo etcétera?. Justamente quienes deben pagar impuesto, son los que “se la llevan pelada”.

Me rehúso a que me cobren impuesto por un ahorro que me han descontado en casi toda la vida laboral. Eso considerando que el dinero se necesita para pagar deudas, ir al médico, comer y vestirse. Y justamente es el comercio quien recibe ese impuesto nuevamente de vuelta con cada cosa que nos venden.

No es préstamo. No es regalo. El dinero es nuestro. No nos hacen un favor.

Señor Piñera, por favor, aterrice un poco y baje del Olimpo. No todos los chilenos, tenemos su sueldo.

Claudio Sandoval