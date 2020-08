Desafíos de la 5G

Señora directora

La 5G es una nueva generación de servicios móviles diseñada para la industria, pero que también conlleva altos beneficios a las personas, pues permite tener redes con mayor flexibilidad para soportar diferentes aplicaciones. Su concepto de diseño está pensando en mejorar la eficiencia dentro de la industria, permitiendo el uso de aplicaciones que aumentan la eficiencia en la producción, mediante el uso de servicios que con las redes de generación actuales no pueden realizarse. Otra de sus características, es la capacidad para conexiones simultáneas de dispositivos, es decir, permitirá mayor cantidad de conexiones. Esto, debido a su mayor capacidad de ancho de banda, imprescindible para dar servicio a la gran demanda de datos y a la gran cantidad de objetos que serán conectados en un futuro a las redes (IoT, Smartcity). No obstante, los países deben preparar la implementación de mejoras tecnológicas para su llegada, que en Chile ya se han estado estudiando y que hoy se vuelven importantes, debido al anuncio oficial de llamado a concurso para 5G. Nuestro país, tiene las bases para poder implementarla, sin embargo, hay varios factores a definir. Por ejemplo, ¿qué espectro se utilizará para la transmisión de 5G?. El Gobierno ya está realizando el plan de licitaciones para poder ofrecer al mercado la posibilidad de tener espectro de 5G para todos los proveedores de servicio telefónico interesados. Por otro lado, y de forma gradual, todas las bandas de espectro que se utilizan para 2G, 3G y 4G evolucionarán a 5G para tener más espectro, capacidad y velocidad. Las implicancias para los usuarios finales, son que la tecnología 5G no es soportada por los dispositivos actuales, lo que significa que si se quiere tener servicios 5G, se debe cambiar el dispositivo. Esto implica que avalancha de ofertas en un futuro cercano en lo que se refiere a venta de modelos nuevos y actualizaciones de teléfonos móviles. Dentro del hogar no todo cambiará, pues las empresas ya están pensando en el diseño de soluciones que complementarán estos servicios, por ejemplo, la televisión, los refrigeradores, u otros dispositivos que puedan trasmitir datos, que gracias a adaptadores integrados, podrán participar de las redes 5G. Esto sin duda alguna, impulsará los ambientes domóticos. El despliegue de 5G ayudará sin duda a automatizar muchos servicios, pero no debemos soslayar el tema de la alta producción y trasferencia de datos. Es importante recordar que muchos de los datos que se transmitirán son de carácter sensible. Esto nos lleva inexorable al tema de Seguridad de la Información. No solo hay que pensar en la incorporación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, que mediante marcos de trabajo como la familia de la Norma ISO/IEC 2700:2013, nos ayudará a tener un mejor control del flujo de la información, sino que también en el marco regulador que regirá para los distintos servicios que entreguen los operadores. Este es un gran desafío, pues la regulación Chilena (Ley N°21.096) solo puede ser ejercida en territorio nacional. Sin duda alguna, cuando los casos de protección de datos sobrepasen el territorio Nacional, se generarán conflictos para determinar la jurisdicción.

David Ruete

Director Escuela Facultad de Ingeniería

Universidad Andrés Bello