Hambre y barrio

Señora directora:

Durante las últimas noches se han registrado hechos de violencia que muchos han interpretado como el inicio del denominado “Estallido Social 2.0”. No podemos hacer vista ciega a que, desde hace meses, cientos de pobladores en el país han manifestado de diferentes maneras que están pasando hambre, que pasan frío, que ven a sus adultos mayores sufrir, solos, en casas pequeñas, sin recibir ayuda efectiva ante la crisis. No nos sorprendamos que extremen sus reclamos. Desde ningún punto de vista avalo la violencia, pero si sus representantes no los escuchan, ellos buscarán hacerse oír.

Jaime Monjes Farías

Ex concejal de Concepción