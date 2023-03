Precios de las hortalizas se mantendrán al alza en Chile

Las hectáreas de hortalizas que se han dejado de trabajar por la presión de la construcción de viviendas en terrenos rurales hacen imposible para los horticultores arrendar predios para producir.

Un difícil escenario enfrentan los productores de hortalizas de Chile, que explican que el aumento en los costos, la disminución en la disponibilidad de agua, la disminución de hectáreas para cultivo y la baja en mano de obra han complicado la producción de estos alimentos en el país, lo que influiría en el precio de la alimentación en el país en el futuro.

El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Hortalizas de Chile, Cristián Muñoz, dijo en entrevista con diario La Tribuna, que “para las hortalizas, la situación se ha puesto difícil, por varios motivos. Uno de ellos es el alza de los insumos. La inestabilidad a nivel mundial ha hecho que el precio del dólar fluctúe permanentemente”. “Los demás factores tienen que ver con la escasez hídrica, que cada vez es peor. Los productores hortícolas se han tenido que ir desplazando lentamente hacia el sur, sobre todo a las regiones de O’Higgins y del Maule”, agregó el dirigente gremial.

FACTORES HAN DISMINUIDO LAS HECTÁREAS DE HORTALIZAS SEMBRADAS

El vocero agrícola adelantó que “eso va a influir en el costo de los alimentos en algún grado. Cuesta traspasar esos costos al consumidor, pero con el tiempo tiene que ocurrir o la agricultura no es viable. Los precios de insumos como fertilizantes se estabilizaron al alza”. “Se ha hecho muy difícil producir hortalizas y es un fenómeno que vemos que no se va a detener. Si bien la autoridad fomenta el riego presurizado. Apenas la cuarta parte de las hortalizas ocupan riego presurizado”, contó Muñoz. El timonel de Hortach observó que esas condiciones “hace que se gaste más agua, que los agricultores no puedan avanzar con extensiones en sus cultivos. Muchos agricultores han tenido que reducir las extensiones de sus cultivos por medio a quedarse sin agua”.

Sobre el efecto de esta tendencia en la disponibilidad de alimentos, Cristián Muñoz destacó que “la producción agrícola tiende a mejorar su eficiencia, supliendo la menor extensión con más productividad. Las hectáreas que se han dejado de trabajar por la presión inmobiliaria a veces hace inviable arrendar predios”. Todo lo explicado por el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Hortalizas de Chile genera dificultades en el rubro, a lo que también se le suma otro problema común en el campo: la disponibilidad de mano de obra. “En esta época nos peleamos los trabajadores con la fruta y el que está más apurado con su cosecha sube sus precios y se lleva a los trabajadores”, contó el timonel del conglomerado.

LLAMAN A MEJORAR LA LEGISLACIÓN MIGRATORIA PARA MANO DE OBRA

El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Hortalizas de Chile dijo que a pesar de la baja en mano de obra “gracias a la inmigración no tenemos problema. A veces no se entiende por qué llegan tantos extranjeros, pero es porque hay una oferta laboral”. “Cada vez dependemos más de ellos, por lo que se tienen que seguir mejorando los reglamentos de inmigración. Se han hecho grandes esfuerzos durante los últimos años”, llamó el representante de Hortach. Muñoz instó a la autoridad a que “sigan aumentando los porcentajes permitidos para la industria agrícola para contar con mano de obra extranjera, que es necesario para que podamos contar con toda la mano de obra que necesitamos”.