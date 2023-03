Érica Marín, agricultora de Pile en Mulchén comentó que con la puesta en marcha de este proyecto rebajará la cuenta de 200 mil pesos en luz, ayudando a que las ganancias de sus ventas sean mayores, también gracias a la mayor disponibilidad de agua.

Una serie de obras asociadas a la instalación de riego tecnificado con un sistema solar fotovoltaico permitirá dar mayor seguridad a pequeños productores, siendo dicha propuesta, ya en ejecución, valorada de manera positiva por voceros del Instituto de Desarrollo Agropecuario, una beneficiaria de este y el alcalde de Mulchén. En ese sentido, coincidieron al expresar que dicho sistema permite entregar energía al equipo, abaratando los costos de producción. A ello se suma la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, al poder programar los horarios del riego, optimizando las características de los agroalimentos que producen para su actividad económica.

El ejecutivo de área del Instituto de Desarrollo Agropecuario de Santa Bárbara, Juan Pablo Miranda, dijo que “esto lo venimos trabajando hace muchos años con el municipio bajo dos convenios: El PDTI y Prodesal en este caso. Se enmarca dentro de todos los proyectos que tenemos como INDAP”. El vocero del órgano explicó que “estos son recursos destinados a diferentes iniciativas. En esta ocasión la señora Érica fue beneficiada con un proyecto de riego individual. En su caso es para regar sus praderas, huertas y algunos cereales”. Miranda expresó que desde el instituto agrícola están “muy contentos, son proyectos fuertes y de alto impacto, con una inversión de aproximadamente 11 millones de pesos con aporte del agricultor”.

MEJORARÁ LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE VIDA DE LA BENEFICIARIA

El vocero de INDAP explicó que “decidimos apoyar a los agricultores. El proyecto les va a cambiar la vida, no van a estar esclavizados del riego, podrán programarlo y esperamos que en septiembre u octubre le puedan dar un excelente uso”. El profesional externo de INDAP Biobío encargado de riego, Gustavo Vargas, contó que “el proyecto implementado acá corresponde a un sistema solar fotovoltaico para poder energizar un equipo de bombeo y poder regar por aspersión. Aquí se riegan praderas, mediante un aspersor que se conecta a hidrantes”. “Aquí se puede poner una pradera natural, cebada, alfalfa y todo lo que permita regar por aspersión. A futuro incluso se puede hacer otra red. El manejo y el uso más adelante depende del agricultor”, destacó Vargas.

La vecina beneficiada por el proyecto, Érica Marín, de Pile en Mulchén, valoró el beneficio y dijo que “nunca pensé que iba a ser tan rápido el proceso. Todo está seco pero más adelante todo se verá más verde. Estoy muy contenta por lo que me tocó”. Marín añadió que “nosotros pagábamos como 200 mil pesos en luz, pero ahora yo creo que no saldrá nada. Eso nos va a favorecer porque vamos a poder vender. Así podremos surgir. Antes no sembrábamos porque no teníamos agua”. “Este año podremos hacer chacras, huertas y todo lo que se pueda. Además tengo ovejas, pavos, gallinas, chanchos. Además hago fardos para vender y poder mantener mis animales”, contó la productora agrícola.

VALORARON APORTE ECONÓMICO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

Otro vecino del sector Casa de Pile, Gabriel Quezada, dijo que “hace muchos años hemos sufrido por la sequía, que nos impedía producir pasto para la ganadería. Con la pandemia surgieron ayudas. Con los vecinos ocupamos fondos para hacer pozos profundos”. “Después nos fuimos a Prodesal. Con el tiempo postulamos a los paneles fotovoltaicos para ahorrar en energía eléctrica. Esto va a ser de gran ayuda y que estén las autoridades es un gran incentivo moral para seguir adelante”, destacó. También el alcalde de Mulchén, Jorge Rivas, se refirió al proyecto. “Aquí hay una buena decisión de los vecinos. Acá se han hecho pozos profundos para extraer agua y a través de esos pozos postularon a un proyecto de riego con Indap, que consiste en nueve paneles solares y cuatro aspersores para obtener los resultados que esperan”, analizó el edil. Rivas dijo que “gracias a esta acción conjunta se benefició a cuatro familias”. “Esta agua es para el cultivo pero la pueden aprovechar para beber en caso de que se cumpla con las condiciones adecuadas”, realzó el alcalde. Jorge Rivas deseó que “con este tipo de soluciones, a través de los paneles solares, mejore el bolsillo de las personas, sobre todo generando estos ahorros que anteriormente gastaban en consumo eléctrico”.