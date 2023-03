Productores de cerdo cuestionan la primera norma de olores en Chile

Desde ChileCarne llamaron a considerar la alimentación futura del país a la hora de organizar el territorio a través de la regulación en el uso de suelo agrícola.

Un dirigente gremial representante de los productores de cerdo de Chile observó que la norma de olores emitida para la industria nacional genera incertidumbre en el sector. En ese sentido enumeró una serie de factores que afectan al gremio, entre los que mencionó la falta de regulaciones de ordenamiento territorial, las altas exigencias para la industria y la consecuente pérdida de competitividad en comparación con la producción extranjera, lo que podría arriesgar la porcicultura chilena.

El presidente de la Asociación de Exportadores de Carne de Chile y presidente de Asprocer, Juan Carlos Domínguez, dijo en entrevista con diario la Tribuna que “el tener una normativa clara sobre la emisión de olores era un anhelo de hace muchos años de la industria, porque nos permite tener claridad respecto a la normativa por la cual nos tenemos que guiar para nuevos proyectos en el sector”. “Esta normativa da certezas, claridad y al menos tener un rayado de cancha súper claro de cuál es la exigencia respecto a la emisión de olores. Es una normativa muy exigente. Será de las más exigentes a nivel mundial. No discrimina entre sectores urbanos y rurales”, indicó el dirigente gremial. “La mayoría de las normativas internacionales al respecto discriminan entre sectores urbanos y rurales, mientras la chilena no lo hace. Se viene a implementar sin tener una normativa para otros sectores, lo que nos llama la atención”, observó el vocero de ChileCarne.

NORMATIVA QUITA COMPETITIVIDAD A CHILE FRENTE A EXPORTACIONES

“Estamos preocupados sobre cómo se va a implementar, sobre todo para los pequeños productores y sobre todo en un escenario sin políticas o legislación adecuada respecto al ordenamiento territorial. Este tipo de normativas se han aplicado en países con un ordenamiento territorial”, comparó Domínguez. El presidente del conjunto explicó que con la ley “en muchos casos hay inversiones importantes que hacer para cumplir la normativa. Esta tampoco considera la vocación del territorio. No es sensato que esta normativa no lo reconozca, hace la ley más exigente”. “Entre el 30% al 40% del consumo de carne de cerdo de Chile es importado. ¿Esa carne tendrá que cumplir con los estándares chilenos? ¿Cómo se hace competir a un productor de Chimbarongo con carne de Brasil o Estados Unidos, donde no tienen la misma normativa?”, cuestionó el timonel de la Asociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile.

Juan Carlos Domínguez dijo que “mantener la competitividad con muchas más exigencias en comparación con nuestros competidores es difícil, cuando sí diferencia entre sectores urbanos y rurales y además tienen ordenamiento territorial”. “Si los productores chilenos harán un gran esfuerzo para cumplir con la nueva normativa, ¿qué pasará con el producto importado? ¿Se le exigirá lo mismo? Esa es la gran pregunta de los productores”, reiteró el presidente de los productores de carne de cerdo de Chile. Juan Carlos Domínguez adelantó que cumplir con la ley y el choque de esta con el estado del ordenamiento territorial cambiará la producción porcina nacional. El representante de ChileCarne se refirió también a los niveles de producción de carne de cerdo en Chile y al impacto de la migración ciudad-campo en esta.

LA NECESIDAD DE REGULAR EL SUELO AGRÍCOLA PRODUCIR ALIMENTOS

El timonel del conjunto productivo agrícola adelantó que la contingencia de las parcelaciones rurales en Chile cambiará el panorama “no solamente para esta industria, sino que a toda la producción de alimentos. La tierra cultivable es un bien escaso. El 12% de la tierra a nivel mundial es cultivable”. “Una estadística de la ONU mostró que hace 30 años había 0,4 hectáreas de tierra cultivable en el mundo por habitante. Eso ya bajó a 0,2 hectáreas. El suelo cultivable es un bien escaso”, declaró Domínguez. El presidente de la Asociación de Productores de Cerdo dijo que “es importante el ordenamiento territorial. Se tiene que pensar en el bien mayor, que es la alimentación futura. El problema es más que producir cerdo. Por eso es urgente regular el uso del suelo agrícola”.