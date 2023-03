La mayor concentración de colmenas en el país se concentra en la región del Biobío y La Araucanía, donde INDAP ha dicho que el 90% de sus usuarios se han visto afectados según Monachi.

Un representante apícola nacional dijo que la afectación de colmenas y flora que dañaron los incendios forestales impactará en la actividad de la mayoría de los apicultores de las zonas donde ocurrieron los siniestros, debido a la disminución de insumos necesarios para que las abejas obtengan su alimento. Debido a lo anterior, desde el gremio representativo nacional llamaron al Estado a dirigir recursos de apoyo directo a los apicultores así como a destinar paquetes de salvataje económico a los productores afectados, para evitar aumentos de precios en los alimentos donde el trabajo de las abejas es crucial para producir alimentos y que estos no aumenten su valor por la baja en la disponibilidad de estos traída como consecuencia del fuego.

El presidente del Movimiento Nacional de Apicultores de Chile, Mario Flores Chávez, explicó, al ser consultado por diario La Tribuna que “actualmente, la mayor concentración de colmenas en Chile se da en el Biobío y La Araucanía. El nivel de afectación según el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) es del 90%, pero eso es para sus usuarios”. “Como gremio hemos señalado que el catastro de afectación debe ser transversal, sin importar si los apicultores son o no de Indap. El fuego no distingue entre esas categorías”, indicó el dirigente gremial. El vocero de Monachi AG. llamó a que los apoyos se entreguen “de manera directa, porque la destrucción fue tal que queda muy poco bosque nativo y la sustentación de las colmenas se hará muy difícil”.

ALERTAN QUE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS SUBIRÁN SI NO SE APOYA A APICULTORES

“Estamos solicitando una transferencia directa de 5 UF por colmena, que consiste en sustentación de alimento, con azúcar y proteína; así como la reconstrucción de infraestructura crítica, salas de cosecha y compras de colmenas”, detalló el representante apícola nacional. Flores Chávez contó que “este paquete de salvataje económico y de reforestación de bosque nativo será de alrededor de 100 millones de dólares, según nuestros cálculos, entre las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía. En ese sentido estamos muy preocupados, ya que está en riesgo la seguridad alimentaria de Chile”. “Si el Gobierno no genera una transferencia directa, se va a afectar directamente a la Canasta Familiar, con subidas de precio en frutas y tendría efectos en las carnes, por los huertos semilleros que alimentan al ganado”, proyectó el productor apícola.

El máximo dirigente del Movimiento Nacional de Apicultores de Chile explicó que “esto es una crisis sistémica, que de no tomarse medidas afectará con miles de muertes de colmenas por hambre. De aumentar la mortandad de abejas en Chile durante el invierno, la próxima temporada sería muy difícil”. Sobre la posibilidad de aumentar la oferta de abejas a través de la importación, Mario Flores Chávez dijo que “no es una solución, porque Chile tiene controles fitosanitarios y traer material biológico de otros países sería engorroso, caro y haría subir los precios, que se trasladarán al consumidor final”. “La solución es poder generar apoyo a apicultores, que puedan fortalecer sus colmenas y puedan sustentarlas para entrar a la temporada 2024 de buena forma”, reiteró el presidente de Monachi A.G.

PIDEN INYECCIÓN DE RECURSOS PARA MANTENER ACTIVIDAD APÍCOLA

El vocero de la asociación agrícola alertó que “si se llega a importar abejas se pone en serio riesgo a la seguridad fitosanitaria y apícola de Chile”. Sobre el tiempo que la apicultura local podría tener que tomar para recuperar el ritmo que tenía antes de los incendios, el presidente del gremio proyectó “un año muy complicado, ya que no hay sustentación del medio que pueda soportar a las colmenas. Además los campos están llenos de plantas que no otorgan alimento para las abejas”. “El rubro, que ya estaba crisis, requiere de una transferencia directa a los apicultores, en forma transversal, de un rescate económico y de recuperación del bosque melífero. Lo primero es la transferencia directa de recursos”, llamó el representante apícola. “Nosotros estamos solicitando como mínimo 5 UF por colmena, que va a permitir compra de azúcar, proteína y avanzar en la reconstrucción de maquinaria o sala de cosecha”, especificó Flores Chávez. El presidente del Movimiento Nacional de Apicultores de Chile alertó que “si bien puede ser costoso, si no se hace nada va a haber mortandad de miles de colmenas que no tienen el ecosistema que necesitan para sobrevivir. Esperamos que el Gobierno pueda hacer eco de este llamado”. “La transferencia directa a la cuenta del apicultor permitiría la compra de los insumos necesarios para retomar su actividad”, finalizó el coordinador de MONACHI A.G. en su llamado al apoyo de la apicultura luego de las pérdidas generadas por los incendios forestales del año 2023.