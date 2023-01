La inseguridad de la Macrozona Sur sumado al aumento de los costos de la actividad agrícola ha llevado a que cada vez menos agricultores decidan invertir en este sector.

La producción de trigo disminuyó esta temporada, siendo las principales razones de esta baja la falta de seguridad en las zonas donde se concentra este cereal, principalmente en el territorio de conflicto de la Macrozona Sur y el aumento de costos que ha desincentivado la inversión en el sector, a juicio del presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán.

En entrevista con diario La Tribuna, el dirigente agrícola afirmó que “en términos de producción, ha sido una temporada bastante compleja, por varios motivos. Primero partimos sembrando con costos altísimos, producto de la guerra y del dólar, además de otros factores”. “Esto elevó nuestros costos casi en un 100%. Junto con eso estuvo la incertidumbre que se vivió con la Convención Constituyente, que le quitó certezas a la producción, repercutiendo en los resultados de la misma”, explicó el dirigente gremial. El vocero del conjunto agrícola observó que “según los datos del último censo, la producción de cereal, demuestra que se bajó un casi un 5% respecto al censo anterior, por los costos, incertidumbre jurídica e inseguridad debido a los atentados”.

INSEGURIDAD Y COSTOS ARRIESGAN PRODUCCIÓN DE GRANOS NACIONAL

El representante de la Asociación de Agricultores Victoria – Malleco A.G. continuó su análisis indicando que “en temas de seguridad fue un año bastante complejo hasta que partió funcionando por completo el estado de emergencia, lo que nos dio la tranquilidad de que los atentados bajaron, según los números de Fiscalía”. “Las usurpaciones siguen vigentes. Por lo mismo esperamos que el Gobierno ingrese las indicaciones a la Ley de Usurpaciones. Finalmente son varias aristas que han hecho que la agricultura se mueva en una situación difícil en términos jurídicos y de producción”, enumeró el dirigente. Sobre el factor más relevante para las bajas de la actividad agrícola, Naveillán consideró que “la inseguridad va de la mano con el tema de los costos. Porque el agricultor hace el análisis de si le conviene invertir una cantidad de plata, con un panorama donde no sé si me van a quemar o tomar el campo, donde claro que no conviene invertir”.

“Según los datos del último Censo, La Araucanía todavía mantiene poco más del 30% de la producción de cereales de Chile. En el caso del trigo, a nivel nacional se produce alrededor del 40%”, explicó el presidente de la sociedad agrícola. Sebastián Naveillán explicó que “eso indica que la Araucanía sigue siendo el granero de Chile y que finalmente toda la situación de incerteza jurídica e incerteza por costos repercute en una menor producción y por lo tanto una menor oferta en el mercado”. “Esperamos que, con la baja del dólar y las proyecciones de nuevas bajas en los precios de los fertilizantes, podamos entrar a un año con costos más cercanos a la realidad”, proyectó.

CONDICIONES CLIMÁTICAS HAN AFECTADO LA TEMPORADA

Desde la Asociación de Agricultores de Malleco, su representante reconoció que “la inflación nos afecta, con rendimientos relativamente normales en la zona costera. Con ese nivel de costos el ejercicio financiero se hace bastante complejo”. “Lo que producimos en La Araucanía repercute en todo Chile, porque le damos seguridad alimentaria a toda la población”, destacó el agricultor de dicha zona. Sobre las condiciones climáticas para el cultivo del trigo, el dirigente gremial resumió el año como uno “bastante complejo, con bastante pluviometría, pero con varios episodios de helada y mucho calor en diciembre, lo que ha afectado en el rendimiento final”. “Pensábamos que tendríamos un año bastante bueno por la pluviometría, pero el calor y las heladas están afectando los rendimientos. Esperamos que este año sea más normal en términos pluviométricos y de temperatura”, finalizó Naveillán.