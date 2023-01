Influenza Aviar: Mediante la prevención buscan evitar diseminación de la plaga

Se recordó a los dueños de plantes de aves a maximizar las medidas de bioseguridad y a evitar el contacto de sus propias aves con aves silvestres.

Un operativo preventivo de influenza aviar en Lenga, ante la eventual detección del virus de Influenza Aviar de alta patogenicidad de la variante H5N1, presente hasta la fecha en aves silvestres entre las regiones de Arica y Parinacota y Maule -a excepción de la Región Metropolitana-, realizaron la tarde de ayer autoridades de Gobierno y la municipalidad de Hualpén.

La actividad informativa en terreno estuvo liderada por delegada presidencial regional, Daniela Dresdner; en compañía de la seremi de Agricultura, Pamela Yáñez; el director regional (s) del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Roberto Ferrada, y el administrador municipal de Hualpén, Kenji Sanhueza. Al respecto, la delegada presidencial regional dijo que “la influenza aviar está no solo en el país sino que a nivel mundial y en algunos países con casos de extremada gravedad y eso es lo que queremos evitar en Chile y lograr mantener y contener la influenza aviar en aves silvestres y que no haya un traspaso hacia las aves de corral, por eso que se están haciendo estas campañas de concientización a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía que está en los sectores costeros, que es donde se han descubierto las aves en el resto de Chile y por lo tanto que puedan avisar oportunamente al SAG”.

TRABAJO CONJUNTO BUSCA EVITAR LA DISEMINACIÓN DE LA PLAGA

Agregó, que “las señales son claras: Aves que pueden estar enfermas, desorientadas, que no puedan volar o muertas. Lo que le pedimos a la ciudadanía es que llamen inmediatamente al SAG si es que pillan aves en una estas condiciones para poder analizar la situación. No hay que acercarse a las aves, no hay que tocarlas bajo ninguna medida y no hay que intentar moverlas, hay que dejarlas en el lugar en que están y llamar al SAG”. Por su parte, el directivo del SAG señaló que “estamos con las autoridades y los equipos del SAG reforzando las medidas y el llamado a la denuncia de situaciones sanitarias en el caso que se observe, ya sea en el frente de playa, en un humedal o bien en una desembocadura de río, aves o grupos de aves silvestres enfermas o muertas en esta zona, dado que la región del Biobío está libre de la enfermedad y como ésta se transmite a través de aves migratorias en cualquier momento podríamos tener un caso positivo”.

Asimismo, explicó que desde diciembre de 2022 al viernes pasado se han recepcionado 224 denuncias, eso es más del 100% de lo que se denuncia habitualmente, las que se han constatado, y de esas se han categorizado 20 como casos sanitarios, es decir, que reúnen las condiciones de la enfermedad, tomando más de 160 muestras y todas se encuentran negativas. La seremi de Agricultura, indicó que “estamos trabajando con todos los actores que pueden estar involucrados con la afectación de este virus. Primero con cada uno de los municipios, principalmente costeros, y también con todos los agricultores, quienes tienen aves de corral y que eventualmente podrían contagiarse a través de las aves migratorias”.

PREVENCIÓN Y SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD AGROPECUARIA

Mientras que el administrador municipal destacó que “existe una coordinación con el SAG para la atención de denuncias y en Hualpén el 50% de la comuna es santuario de la naturaleza por lo tanto tenemos una gran variedad de fauna de aves, aves migratorias que llegan a nuestra área y el traspaso de la enfermedad no es del ser humano a las aves, es entre ellas, nosotros podemos ser el puente para llevar este virus a nuestras aves domésticas”. Las autoridades llamaron a las personas a no tocar ni manipular aves muertas y/o enfermas e informar de inmediato al SAG a través del call center 223451100 , al Whatsapp +56 9 690 89 780 o a los correos electrónicos [email protected] u [email protected] Asimismo, recordaron a los dueños de aves y planteles a maximizar las medidas de bioseguridad evitando el contacto de sus aves con las aves silvestres.

La Influenza Aviar es una enfermedad viral contagiosa que afecta, tanto a las aves domésticas, como a las silvestres, aunque con menos frecuencia, también se han aislado virus de influenza aviar en especies de mamíferos. No tiene cura ni tratamiento. El virus se ha diseminado por Sudamérica a través de las aves migratorias, provenientes del hemisferio norte, las que viajan en busca de alimento y mejores condiciones climáticas. Estas aves pueden transmitir enfermedades que no están presentes en las aves de la fauna local ni en las aves domésticas, generando efectos perjudiciales en el sistema productivo avícola, tanto doméstico como industrial. Desde que se levantó la alerta en el continente americano por la presencia de este virus en aves migratorias, el SAG inició un estrecho trabajo público-privado para mitigar eventuales efectos negativos en la matriz productiva del rubro avícola.