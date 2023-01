Trigo se desarrolla con margen ajustado en Chile

Los productores de trigo están preocupados, hacia el final de la temporada 2022-2023 la situación más temida por los agricultores: sembrar con altos costos y tener precios a la baja en la época de cosecha. A pesar de que hay agricultores de La Araucanía que están a la espera de que los poderes de compra muestren sus cartas todavía con la esperanza de que el valor se acerque a $35.000. La baja se debe a que el mercado internacional ha mostrado un ajuste en los precios, luego de la gran escalada que tuvieron entre febrero y agosto del año pasado, producto de la incertidumbre que generó en la oferta el conflicto bélico ruso-ucraniano.

Aunque las condiciones fueron algo complejas para las siembras de invierno, por las lluvias intensas que se produjeron y que no dejaron avanzar algunas faenas, desde la Sofo señalaron que afortunadamente la primavera vino con bastantes precipitaciones: “lo que no se sembró temprano fue complejo de realizar después, pero los trigos que fueron sembrados a tiempo debieran tener un rendimiento bastante bueno”, declararon.

TRIGO SE DESARROLLA AJUSTADO EN EL PAÍS

En el actual ajuste de los precios internacionales del grano, según plantea Gonzalo Becerra, gerente de Cotrisa, inciden variables como la incertidumbre que genera en la demanda de granos la ralentización de la economía china, producto del rebrote de covid, y el dinamismo que tendrán las exportaciones de granos de Estados Unidos, considerando el fortalecimiento del dólar frente a otras monedas. Influye también, agrega, la significativa baja que tendrán la producción y las exportaciones de trigo argentino en el ciclo 2022/2023, como consecuencia de los problemas climáticos acontecidos en el núcleo productor de dicho país.

De hecho, entre 10% y 15% se calcula el rango de baja en la superficie sembrada con trigo en esta temporada a nivel de dirigentes agrícolas. ‘Son varios factores. Por la situación de violencia en La Araucanía hubo quienes no pudieron o decidieron no sembrar o no se quisieron arriesgar. Se juntó el alza de los costos y no toda la gente tuvo la plata para sembrar. Además, hubo una incertidumbre muy grande por lo que iba a pasar con el plebiscito y mucha gente redujo la cantidad de hectáreas y se produjo una baja significativa en las siembras’, señala Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco.

PROYECCIONES FUERON A LA BAJA ESTA TEMPORADA

Sebastián Naveillán coincide con la visión de que las expectativas han estado más bajas. ‘Partimos la temporada con urea casi a mil pesos y sembramos muy caro. El precio del trigo en ese momento estaba a 450 pesos, casi 500, y ahora está a alrededor de 320-350. Entonces, el agricultor está bastante decaído, porque sembramos muy caro pensando que íbamos a cosechar con un precio bueno, pero han bajado y no han repuntado’, señala el dirigente de Malleco. Según datos de Cotrisa, los precios en la Región Metropolitana se sitúan actualmente entre $36.000 y $37.200/quintal para los trigos fuertes y entre $34.500 y $36.000 para los débiles. A la misma fecha del año anterior, los precios se situaban entre los $31.500 y $32.100 para los trigos fuertes y entre $30.500 y $31.100 para los débiles. En Maule Sur los valores actualmente llegan a $30.000 y $30.500/quintal para los fuertes y entre $29.000 y $29.500 para los débiles.