Baja del dólar no se reflejaría en el costo de la actividad agrícola

Con la disminución del precio del dólar bajo el umbral de los 1.000 pesos, el pago que reciben los agricultores por sus productos se ha visto afectado negativamente.

Aunque se ha registrado una disminución en el valor del dólar durante el último tiempo, este indicador no ha llevado a que bajen los precios de los insumos necesarios para producir los distintos agroalimentos. Los costos de estos productos siguen altos, afectando en especial a los productores de fruta así como a la mantención del costo de la vida en Chile así como en el mercado extranjero.

Así lo dejó de manifiesto el director de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco y director de la Sociedad Nacional de Agricultura, Gastón Caminondo Vidal, quien en entrevista con diario La Tribuna, que “lo que está ocurriendo con la baja del dólar, que ya no está en los 1.000 pesos, sí está afectando en el pago que están recibiendo los agricultores por sus productos”. “Hay una baja muy importante en lo que es el raps, cosa que es inexplicable, porque así como bajó el raps, el subproducto del raps disminuyó en una cantidad no menor. El trigo también ha tenido una baja”, detalló el dirigente gremial. El vocero de la SOFO indicó que “todos los productos en general han tenido una baja, lo importante es que la baja en los productos finales que producimos los agricultores vayan de la mano con la baja de los precios de los insumos”.

COSTOS DE LA PRODUCCIÓN AFECTAN A AGRICULTORES Y CONSUMIDORES

“Ya sean los fertilizantes o los agroquímicos, no se ha percibido una gran baja (en sus precios) después de la pandemia”, observó el dirigente de la SNA. Caminondo Vidal se refirió también a los precios de los fletes marítimos, que también reflejaron la inflación generada por la pandemia y los estragos de la guerra en Ucrania y reconoció que “nuestros amigos fruteros son los que hace un tiempo atrás sufrieron bastante con las tarifas de las empresas navieras, pero con el paso del tiempo estas han tendido a la normalización, aunque aún no han vuelto a los precios pre-pandemia”. “Eso ayuda no solamente a los productores sino que al consumidor chileno, dado que los productos importados no dependen solamente del dólar, lo que el día de mañana va a repercutir favorablemente en el bolsillo del consumidor chileno”, dijo el representante del mayor gremio agrícola a nivel nacional.

Gastón Caminondo Vidal dijo que “lo que más nos preocupa son los valores de los productos a utilizar. La existencia en el mercado de los productos utilizados está normal. Pero sí los valores finales de nuestros productos y el costo de producción es preocupante”. “La Sociedad Nacional de Agricultura ya entabló un diálogo a fines del año pasado por el asunto del transporte. Pero sobre los insumos que requerimos para nuestra producción, lo ve cada agricultor por su lado durante el día a día, tratando de negociar de la mejor manera”, explicó el director de la Sofo. El mismo observó que los productores del campo tienen otras opciones para sortear las dificultades planteadas en conversación con este medio.

TRIGO DEL EXTRANJERO ES IMPORTANTE PARA EL MERCADO NACIONAL

Caminondo Vidal observó que “el programa Siembra por Chile está destinado a la pequeña y mediana agricultura. Pero hay que dejar claro que si bien se puede ayudar a muchos agricultores a tener una siembra en condiciones de fertilización normal y a otros a que se atrevieran a sembrar, el 20% del trigo es producido por el 80% de los pequeños agricultores y el 80% restante del trigo lo produce el 20% restante de agricultores”. “Eso se ha mantenido siempre así y será así independientemente del Programa Siembra Por Chile. Sí ayudó a sembrar a pesar de la condición complicada del momento y ese 80% de agricultores pudo seguir con su manejo normal de predios, pero solo producen el 20% del trigo”, consideró el director de la SNA.