SNA asegura que inversiones agrícolas se mantienen en vilo debido a la incertidumbre nacional

Se espera que el costo de los fletes para el agro se normalice, considerando las alzas y la importancia de este ítem en la producción agrícola nacional.

El secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, Juan Pablo Matte dijo que el nuevo proceso constituyente, si bien es parte de un ciclo necesario para el país, ha mantenido una gran incertidumbre en el mercado nacional, frenando las inversiones necesarias para avanzar hacia el desarrollo de Chile en la materia.

El secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, Juan Pablo Matte, dijo en entrevista con diario La Tribuna que “todos estos procesos y discusiones políticas, sobre todo una tan relevante y profunda como lo es una discusión de una nueva Cconstitución obviamente genera preocupación e incertidumbre en los actores del mundo de la agricultura, que tiene que tomar decisiones de mediano y largo plazo”. “Nosotros, junto con hacernos cargo de la realidad, hemos analizado la discusión y el acuerdo que se ha generado, siendo partidarios de que se lleve a cabo con los resguardos acordados por los distintos actores políticos, que es bueno”, dijo el representante gremial. Matte valoró que el nuevo proceso “le pone racionalidad y análisis objetivo a una discusión tan importante como lo es una discusión constitucional. Es importante que ojalá que sí esta vez, porque no ocurrió la vez pasada, escuchen al sector del mundo rural, del agro y de las tradiciones”.

NUEVAS INVERSIONES

El vocero de la SNA llamó a que el debate constitucional “se resuelva, porque no nos hace bien. Llevamos demasiado tiempo en esta discusión que genera incertidumbre y eso se traduce en una menor tasa de inversión, que es lo que estamos viendo”. “El que no haya una creciente inversión en el sector agrícola y forestal impacta al consumidor, que se ve afectado por una menor oferta que si no es posible sustituirla a través de una importación, generará un aumento en los precios”, analizó el secretario general del gremio agrícola nacional. El entrevistado representante de la SNA anunció que esto es “una mala noticia para el consumidor. El agricultor que persiste a pesar de estas incertidumbres se va a encontrar con un mercado demandante de sus productos”. “Las personas que tradicionalmente trabajan en la agricultura y tienen la expectativa de poder resolver su vida y sus necesidades a través de una buena remuneración pueden ver una caída en la demanda por esos trabajadores, bajando eventualmente las remuneraciones”, pronosticó Juan Pablo Matte.

El dirigente gremial dijo que “siempre la inversión es un gatillo al desarrollo, por lo que hay que cuidarla e incentivarla desde todo punto de vista”. “Todo lo que va en contra de la inversión, como estas discusiones políticas demasiado largas y la no capacidad de llegar a acuerdos de los actores políticos, cuestiones de carácter tributario, temas de carácter medioambiental exagerado y todo lo que inhiba la inversión son un elemento en contra del desarrollo”, detalló el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura. En referencia a la pasada participación de la SNA en el proceso constituyente pasado y la postura del gremio respecto de tradiciones del mundo rural que se vieron amenazadas, Matte contó que continuarán trabajando por defender sus costumbres y tradiciones.

LLAMARON A DEFENDER LAS TRADICIONES PATRIAS EN EL PAÍS

“Dentro de la propia SNA está la Asociación de Rodeo o la Federación de Criadores, por ejemplo. Dentro de la misma asociación, la gente del mundo rural es apasionada por estos temas”, explicó el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura. En ese sentido contó que “la gente del mundo productivo es apasionada por el mundo de las tradiciones. Nosotros estaremos acompañando y apoyando las tradiciones, nuestra cultura y nuestros símbolos patrios”. “Todo esto se debe resguardar en torno a la protección y al resguardo también de los animales, donde los huasos y el mundo de las carreras de galgos, por ejemplo, son los principales defensores de sus propios animales”, llamó Juan Pablo Matte. El secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura dijo que esperaba “que se escuche, se entienda y se respete el alma de Chile”.