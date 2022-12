Precios de los alimentos en Chile han sido uno de los que más han subido en la OCDE

Durante los últimos 12 meses, el precio de los alimentos en el país ha subido un 24%, cifra más alta de los últimos 20 años, ubicando al país entre los cinco primeros de las 19 de economías de Latinoamérica con mayores alzas y en el 5º lugar de las 19 economías latinoamericanas con mayores alzas, según el análisis realizado por la ingeniera agrónoma María Emilia Undurraga.

Las alzas registradas durante el último año hasta noviembre ocurren en momentos que las cifras de la FAO indican que el precio internacional de los alimentos ha ido disminuyendo luego de haberse visto afectados por la guerra Rusia-Ucrania y los efectos de la pandemia, acumulando un incremento de 0,3% en los últimos meses.

Las razones según la jefa de la cartera agrícola durante la segunda administración del ex Presidente Sebastián Piñera serían multifactoriales y contarían con explicaciones tanto de origen intenacional como local. Si bien los precios han descendido después del incremento experimentado por la pandemia, en Chile ha habido un retraso en las alzas, las cuales se han concentrado en el último año.

LLAMARON A PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Es de hecho, durante el último año cuando se ha traspasado el incremento a los precios internos de los alimentos, reflejados en el precio de la harina, el trigo y el pan. Otro factor que impacta especialmente a Chile en comparación con otros países, es la sequía que se ha extendido por años en el país, Según la ex autoridad “creo que es necesario invertir internamente para adaptarnos al cambio climático, específicamente a la sequía, con inversiones en embalses, tranques, tecnificación del riego y modernización de los tratados de libre comercio para acceder a un mejor precio y más rápido, a alimentos en cuya producción no somos eficientes. Promover la seguridad alimentaria, no la soberanía alimentaria”.

Respecto a las acciones necesarias para combatir los efectos de la situación climática, Undurraga llamó a comprender que ya no eran necesarios bonos o subsidios de temporada, sino que inversiones para hacer a Chile adaptable al cambio climático. Parte de los elementos fundamentales para lo anterior consiste en omo un importante factor de incertidumbre para las inversiones el tema del agua, para lo cual ve necesaria una certeza jurídica para disponer del agua necesaria para transformarla en alimentos e incentivos concretos para la inversión. Con la aprobación del Código de Aguas se había reducido la incertidumbre, luego con el proceso constituyente volvió a aumentar y después que la propuesta constitucional fuera rechazada en el plebiscito, se vio disminuida. Pero en su opinión el tema sigue latente.