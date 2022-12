Potencian el agro en la provincia de Biobío

En un mundo interconectado, con más de 4.550 satélites en órbita, miles de aplicaciones móviles, es difícil creer que haya pymes que aún no utilicen whatsapp, telegram u otra app de mensajería instantánea, para comunicarse con su ecosistema. También es difícil imaginar que no incorporen tecnologías en sus diversos procesos. El sector agropecuario no es la excepción a estas observaciones.

La digitalización de las pymes de la agroindustria es clave hoy para las mejoras en los diversos procesos y la competitividad del sector. Esto fue abordado por el Proyecto de Corfo, Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme Los Ángeles, ejecutado por la UCSC en la Provincia del Biobío.

La idea es acercarse a las pymes del sector del agro para trabajar en conjunto en las brechas que existen frente a la tecnología, las aplicaciones en la industria y cómo estas pueden ayudar en los diversos procesos.

En la capital provincial se entregaron diversos resultados del primer año del programa. Cerca de 200 pymes del sector agro han participado de la iniciativa en diversos niveles y materias. Desde sensores de humedad, cálculo de riego, uso de drones y tecnología digital entre otros, fueron parte de las diversas actividades que se realizaron y que buscan continuar abordando para quienes no se sumaron en esta primera etapa.

Para Roberta Lama Bedwell, Directora de Corfo Biobío, el programa en su primer año demuestra que existe un interés de parte de las pymes del sector para trabajar de forma colaborativa. “En estos doce meses se logró diagnosticar a 200 empresas y con ello orientarlos en ámbitos de digitalización, como también detectar las necesidades para luego transformarlas en oportunidades. Ya que la tecnología y la capacitación permiten otorgar mayor eficiencia y una mejor utilización del agua, plaguicidas y fertilizantes y con ello gestionar sus costos y ser más productivos”.

El Director del Instituto Tecnológico de la UCsc, Boris Sánchez, destacó que la puesta en marcha del primer año representa el puntapié para seguir trabajando con el sector. “Ahora hay que capitalizar el aprendizaje y tomar las demandas para continuar con el trabajo mancomunado. También queda demostrado que la incorporación de tecnología no sirve sino va de la mano de espacios de colaboración. Esa sería la clave y que ha funcionado porque en otras regiones lo hemos visto”.

La actividad también contó con la presencia del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA que reflejó las brechas y sobre otras oportunidades de la digitalización del sector. “Hoy además de la incorporación de tecnologías, existe que con el estudio del campo quizá más adelante podamos generar las propias. No sólo tal vez exportaríamos las materias primas propias de la agricultura, sino también tecnologías que podrían aplicarse en otras regiones incluso en Perú o Argentina.” destacó Stanley Best del INIA.

El presidente de Agroberries, Francisco Novales, recalcó que el trabajo que se está realizando entre el mundo público, academia y privados es muy importante. “La iniciativa es clave porque es muy difícil que los agricultores nos organicemos para tener acceso a las diversas tecnologías y sus usos. Esta coordinación tiene que ir desde los productores pequeños hasta los más grandes”.

Dentro del programa hay que destacar una diversidad de objetivos cumplidos como por ejemplo asistencias técnicas, formación y fortalecimiento de las capacidades, asistencia integral multinivel entre otras. El programa ya prepara su segundo año con diversos desafíos para el sector.