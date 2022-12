Uno de los desafíos de parte de la academia es aportar en buscar soluciones para problemas presentes en la sociedad, como la inocuidad alimentaria.

Una jornada que unió referentes locales y regionales fue la que se concretó a través del Seminario “Análisis de Riesgo en el Sistema de Inocuidad Alimentaria Regional y Nacional”, organizado entre la Seremi de Agricultura del Biobío, la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (Achipia), y la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).

El objetivo de la instancia fue sensibilizar desde la experiencia y conocer la implementación de esta práctica, además de reflexionar sobre los aspectos a mejorar en la materia. Si bien la alimentación es una necesidad vital, el desarrollo de la industria requiere de mejores sistemas de aseguramiento de la calidad en los procesos, así como del control sanitario de los cada vez más diversificados componentes de los alimentos. Por lo que una iniciativa multisectorial busca colaborar en la protección y el fomento de la salud de los consumidores, mediante la generación de actividades en común como el mencionado evento.

ESCENARIO NACIONAL

En la oportunidad, la clase magistral estuvo a cargo de la oficial de Inocuidad de la FAO, Masami Takeshi, quien destaca por su experiencia en seguridad alimentaria, biotecnologías, nutrición, análisis estadístico, relaciones internacionales, sostenibilidad y ciencia innovadora y coautora de la publicación “Thinking about the future of food safety”, que trata sobre los desafíos futuros en inocuidad alimentaria. La investigadora se refirió al “Análisis de Riesgos en los Sistemas de Inocuidad Alimentaria. Situaciones y nuevas Aplicaciones”, valorando la situación nacional pues considera que, a diferencia de otros países, no existen demasiadas organizaciones que se dediquen a la regulación del sistema, lo que podría favorecer en la unificación de criterios.

“En otros países existen muchos laboratorios que se dedican a identificar los riesgos y, a veces, esto no es tan favorable, considerando que la información no llega a todos. Los datos solo están ahí, pero nadie los conoce. También es relevante que las decisiones políticas se tomen de acuerdo a aquella evidencia y considerando a los comités técnicos junto con la ciudadanía”, explicó Takeshi. La representante de la FAO, enfatizó que es necesario que la cadena de inocuidad sea resguardada desde las primeras fases, porque “a nivel global existe mucho desconocimiento por parte de los agricultores y eso no debería pasar, considerando que ellos son los primeros en la cadena de resguardo”.

AUTORIDADES Y PANELES

Asimismo, explicó el proceso de identificación de riesgos y cómo trabajan para buscar mejoras. El procedimiento considera entonces cuatro etapas: Evaluación de la situación, evaluación de las opciones, implementación de la opción escogida y finalmente monitoreo y revisión. Las palabras de bienvenida de esta actividad que se realizó en el Aula Magna del Arzobispado de Concepción fueron entregadas por la seremi de Agricultura, Pamela Yáñez; el vicerrector de Vinculación con el Medio de la UCSC, Dr. Alfredo García; y el Coordinador del Área de Vinculación de Sistema de Fomento e I+D de Achipia, Manuel Miranda.

El vicerrector de la UCSC comentó que “uno de nuestros desafíos como academia es aportar en la búsqueda de soluciones para problemas presentes en la sociedad y, a través de esta colaboración entre entidades, estamos generando la manera de contribuir en la inocuidad alimentaria”. Por su parte, la seremi Pamela Yáñez manifestó que “es fundamental la descentralización para este tipo de actividades tan importantes y relevantes, valoramos que se realicen en regiones. Como Ministerio es prioridad tener alimentos y que aquellos no causen daño en las personas, por lo que esta iniciativa contribuye a aquello mediante el aporte de la academia y así ponerlo al conocimiento de la población”.