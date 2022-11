Los frigoríficos para fruta de exportación están en su máxima capacidad, razón por la cual la industria no cuenta con la capacidad de carga para los buques, o la forma de llegar a estos.

El presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex), Iván Marambio, señaló que, debido a la continuidad del paro de camioneros y al incremento de los bloqueos intermitentes en los accesos a los depósitos de contenedores y a los puertos, la industria no tendría otra opción que detener la cosecha de frutas, situación que no sólo afectaría al sector productor y exportador, sino que a miles de trabajadores que hoy se encuentran realizando labores en los campos a lo largo del país, que se estiman en 200 mil.

“Ayer, el barco del servicio Cherry Express, Wan Hai, salió con el 50 por ciento de la carga de cerezas que estaba planificada, ya que, la fruta no pudo llegar para ser embarcada. La situación es realmente crítica, y de no solucionarse el conflicto este fin de semana, comenzaríamos a hablar de pérdidas millonarias. Hoy los frigoríficos se encuentran copados, sin posibilidades de almacenar más frutas, y por lo mismo, la industria no cuenta con la capacidad de carga para los buques, así como la forma de llegar a ellos”, precisó Marambio.

PIDEN DEFENDER EMPLEOS DEPENDENDIENTES DE EXPORTAR DE FRUTA

El dirigente lamentó anunciar que, debido al escenario actual, “desde este lunes nos veremos en la necesidad de detener las cosechas de frutas, como es el caso de cerezas, arándanos y carozos, ya que, no podemos cosechar la fruta y embalarla si luego es imposible embarcarla, eso es pérdida completa de todo el proceso y el esfuerzo realizado por los productores y trabajadores, durante todo un año. Esta situación no sólo impactará a productores y exportadores de frutas, sino que a miles de trabajadores que tendrán que cesar sus funciones en la cosecha, en los packings y en otros procesos. Hay que recordar que nuestra industria genera casi 600 mil empleos, y ellos hoy están en peligro”, destacó Marambio.

El presidente de Asoex añadió que, en el caso de las cerezas, la medida afectará la cosecha de las variedades como Royal, Santina y Lapins. Mientras que las naves “Cherry Express” planificadas para los próximos días: Navigare Collector (AN1 ‐ INCA) el 28 de noviembre, la nave OOCL Ho Chi Minh City (WSA) el 01 de diciembre, el barco Loceng (AS2 ‐ WS6) el 02 de diciembre, y la nave Ya Zhou (WSA 3) el 4 de diciembre, podrían zarpar sin carga. “Es por ello que hacemos un llamado a los transportistas y al Gobierno a lograr un acuerdo estable al actual conflicto, el cual, está generando un gran daño a numerosas actividades productivas y a la ciudadanía, en un complejo escenario económico que está enfrentando el país”, dijo el dirigente.

TEMPORADA DE COSECHA SE VE COMPLICADA POR LAS MOVILIZACIONES

Cabe mencionar que la Sociedad Nacional de Agricultura ya había hecho un llamado a los transportistas a deponer la movilización, que han realizado en las principales carreteras del país. En el tercer día de la movilización de camioneros, el gremio agrícola más grande del país manifestó, a través de un comunicado de su presidente, Cristián Allendes, que “estamos muy preocupados por el paro de camioneros, que ya va en su tercer día, porque como sector agrícola trabajamos con productos perecibles que no pueden esperar. Esta movilización también nos complica porque se da justo en el inicio de la temporada de cosecha más importante y de exportación de frutas, clave para la alimentación y los ingresos del país”.