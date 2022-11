Proyectan contracción de empleo frutícola por alza de precio de flete

El incremento de un 25% en las tarifas navieras de los fletes refrigerados, que advirtieron la Sociedad Nacional de Agricultura, Fedefruta y Asoex mantiene alarmas en el sector fruticola nacional. Esto en medio de la temporada de cosecha, en curso, y que se extiende hasta marzo de 2023. A través de un comunicado, los mencionados gremios llamaron a reconsiderar la medida, especialmente frente a un escenario mundial que evidencia una contracción en la demanda de buques y una baja en los valores de los fletes y contenedores.

José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola Biobío (Socabio), advirtió que las nuevas alzas de los fletes marítimos se suman a problemas logísticos vividos en puertos chinos donde, por el retraso, hubo pérdidas cuantiosas.

“Todo se nos complica con esto.Teníamos fletes a $1.400 dólares, después subieron hasta $15 mil dólares que son costos muy altos y no alcanzamos a realizar el reajuste de nuestros productos”, dijo el líder de Socabio.

“Sin lugar a dudas esto afecta la generación de empleos, ya que si un huerto no es rentable, para el productor es preferible no cosechar o cosechar parcialmente, ya que disponer en caja los suficientes recursos para remuneraciones, se hace muy complicado”, afirmó Stegmeier, agregando que “hay que realizar una acción conjunta público y privada que incluya a las navieras, de no ser así, esto podría hacer colapsar al sector frutícola chileno”.

“El sector frutícola viene saliendo de dos temporadas muy complejas producto de la pandemia; del conflicto Rusia Ucrania; que ha afectado en la alza de los precios de los insumos (entre ellos el más relevante es los fertilizantes). También, las lluvias de enero de 2021 que afectaron fuertemente productores de uva, manzana, y carozos en general; de los problemas logísticos nacionales e internacionales que provocaron retrasos en los tiempos de viajes durante 2022”, dijo Pamela Yañez, seremi de Agricultura de Biobío.