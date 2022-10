Productores de cerdo operan bajo condiciones que amenazan a ganaderos poco competitivos

Las exportaciones del alimento han ayudado a desarrollar la industria de la carne de cerdo en Chile, que exporta alrededor del 75% de lo que se produce anualmente, dependiendo de las condiciones del mercado.

El presidente de la Asociación de Exportadores de Carne de Chile (ChileCarne), Juan Carlos Domínguez explicó que, si bien los estándares productivos del alimento en Chile siguen los más altos estándares, el aumento de los costos y la falta de ordenamiento territorial a nivel nacional han sacado a actores de este mercado, e incluso podrían disminuir aún más el producto nacional, lo que ha obligado a cada productor a aumentar su eficiencia para mantener su actividad de manera rentable.

En entrevista con diario La Tribuna manifestó que “la producción industrial, al estar rodeados de grandes productores de carne, que además son productores de grano, nos quitaba competitividad. Desde ese espacio la industria analizó cómo aumentar la competitividad en un mercado pequeño y bombardeado por otros países”. “Debido a lo anterior, el foco de la carne de cerdo fueron las exportaciones. Las condiciones sanitarias de Chile permiten además exportar nuestra carne a mercados más exigentes que bonifican”, continuó el dirigente gremial. El vocero del conjunto relató que “la apuesta dio resultado, exportando a distintos países que hicieron que la industria subiera los estándares de producción, que son tan altos que permiten enviar a países más exigentes que el resto”.

COSTOS HAN SACADO DEL MERCADO A PRODUCTORES NO COMPETITIVOS

“Sin exportaciones no tendríamos producción de cerdo en Chile. El 75% de la carne que producimos anualmente, en promedio, se exporta, si bien varía dependiendo de las condiciones del mercado”, destacó Domínguez en su análisis. Respecto a la alimentación animal necesaria para mantener la producción local, el dirigente gremial indicó que estos insumos provienen “de Argentina, Brasil y de Estados Unidos. El 50% viene de Chile. El aumento en los costos de las materias primas del último año ha sido difícil. La alimentación representa alrededor del 70% de los costos de producción por lo que al subir los granos el productor se ve afectado, porque no es fácil subir el precio de la carne”. “Hay que ser más eficiente y dejar que el mercado se ajuste. Cuando las materias primas suben también sube el precio del producto, pero es un proceso lento”, detalló Juan Carlos Domínguez.

El presidente de ChileCarne dijo que “dada la condición de aumento de costos en general y el precio de la carne ha hecho que muchos productores disminuyan su producción o cierren por no ser competitivos”. “Dentro de las proteínas, el cerdo no se ve tan afectado por las crisis de precios, a diferencia del vacuno. El consumo y la demanda de cerdo siguen firmes. La preocupación hoy es el aumento de la demanda de carne, que es mayor al aumento de la oferta”, observó el representante de los exportadores de carne de Chile. Este es el principal desafío a futuro según el gremio. “El cambio climático y las demandas por la producción sustentable, entre otros problemas, es el principal desafío: cómo producir más carne de manera sustentable” adelantó el presidente de la Asociación de Exportadores de Carne de Chile. Domínguez dijo que “la producción animal tiene externalidades negativas, como los olores en nuestro caso y en Chile no existe política de ordenamiento territorial, entonces cuando se instalan parcelas de agrado al lado de la producción no hay cómo responder”.

BUSCAN EVITAR EXTERNALIDADES NEGATIVAS DE LA PRODUCCIÓN

“La industria se ha mantenido en volumen a pesar de contar con demanda insatisfecha, porque con las parcelaciones de agrado y la falta de ordenamiento territorial se podrían generar efectos negativos y ese es el desafío pendiente en el cual estamos trabajando con los ministerios”, contó Domínguez. El presidente de la asociación apuntó a que “seguimos trabajando por sacar adelante normas de ordenamiento territorial que afectan a muchas industrias”. “El ordenamiento territorial es un tema en el que presionamos para que se avance y vaya en beneficio de toda la producción agrícola. En bienestar animal, como país, vamos muy adelantados, siguiendo las normativas más exigentes a nivel mundial para exportar a los países más exigentes”, destacó el vocero de ChileCarne. “Como industria buscamos que nadie quede atrás, a través de un programa para que los productores agrícolas establezcan estándares internacionales de industria de alimentos”, dijo el presidente de los productores de cerdo de Chile.